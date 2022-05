Intersucho: Deště v minulém týdnu alespoň částečně eliminovaly půdní sucho

Brno - Deště v minulém týdnu na části území Česka pomohly zemědělcům a alespoň částečně eliminovaly sucho v půdě do jednoho metru. Nejvýrazněji pršelo v severojižním pásu od Krkonoš a Jeseníků po jižní Moravu a východní část Vysočiny. Přesto je v půdě na velké většině území republiky deficit vláhy proti průměrnému stavu z let 1961 až 2010 a pro některé zemědělce už přišel déšť pozdě a propad úrody obilovin se kvůli suchu pohybuje okolo 20 procent. Jde o Polabí, Poohří, jižní Čechy a o pás od jižní Moravy ke Slezsku, vyplývá z informací projektu Intersucho.

Rozložení srážek bylo minulý týden silně nerovnoměrné. Na Znojemsku napršelo dokonce přes 70 milimetrů za týden, na mnoha místech přes 25 milimetrů, ale při západní a východní hranici státu pouze do deseti milimetrů za týden. Díky dešťům se zlepšil stav ve vrstvě do 40 centimetrů, do hlubších vrstev se voda zatím nedostává, protože ji rychle odčerpávají rostoucí rostliny. Tři nejhorší stupně sucha ze šesti jsou aktuálně na 17 procentech území. Jde o jižní Čechy, především povodí Lužnice, o část Jesenicka. Sucho zůstává v Ústeckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji, v hlubší vrstvě také v Polabí.

S ohledem na celkově suché jarní počasí zůstává deficit vody v půdě prakticky na celém území (zhruba 90 procent) s výjimkou Znojemska a jižního Brněnska. Tyto oblasti však patří dlouhodobě k nejsušším.

Aktuálně se rozhoduje o tom, jak velké ztráty na úrodě budou. V nížinách už obvykle na přelomu června a července či v první červencové dekádě začínají žně. Někde ještě mohou rostliny při dostatečné zásobě vody růst dohnat, někde už však rostliny živořily a zasychaly, některým zemědělcům nezbylo než porosty zaorat. Jak bude situace vypadat v nejbližších deseti dnech, je krajně nejisté. Předpovědní modely na víkend a začátek příštího týdne srážkové úhrny mění prakticky s každým výpočtem od minimálních až po desítky milimetrů.

Sucho není letos izolovaným problémem Česka, ale potýkají se s ním v úrodných oblastech i Slováci, sucho je v Maďarsku, severní polovině Německa a částečně i v Polsku a například také na dolním toku Dunaje, jak vyplývá z mapy na webu Intersucha.

V Černovicích na Pelhřimovsku musí lidé šetřit s vodou, aby nedošla v létě

V Černovicích na Pelhřimovsku nemohou lidé vodou z obecního vodovodu zalévat zahrady nebo napouštět bazény. Tento zákaz podle webu města platí od 20. května, vydaný byl preventivně, aby se pitnou vodou šetřilo. Místní zdroje pitné vody nejsou naplněné tak, jak by bylo touto dobou potřeba, řekl dnes ČTK starosta Jan Brožek. V Černovicích žije přes 1700 lidí. Na tamní problémy s vodou upozornila Česká televize.

"Zatím se u nás neprojevuje, že by někomu voda netekla, ale vidíme na stavu podzemních zásob a na vydatnosti pramenišť, že se to přes zimu zase nedoplnilo tak, jak bychom potřebovali," řekl ČTK starosta. Po zkušenostech z minulých let předpokládá, že v létě může znovu nastat situace, kdy bude potřeba vodu do vodojemu dovážet. "V některých místních částech s tím bojujeme skutečně téměř každý rok. Je to spíše výjimka, když nějaké problémy s vodou nemáme," řekl.

Poslední zima nebyla podle Brožka moc vydatná na srážky, ubývání vody v místních prameništích je podle něj trend, s nímž se potýká řada obcí v Česku. Černovice mají víc zdrojů vody. "Já nejsem úplně fanda vrtat pořád nové a nové, protože ony za chvilku zaklesnou taky," řekl. Město se podle něj snaží zlepšit hospodaření s vodou více opatřeními, například u jednoho zdroje vody s vyšším obsahem dusičnanů osadilo úpravnu. Radnice také chce tyto vodní zdroje propojit do jedné soustavy, aby bylo možné vodu pomocí čerpadel přeposílat do míst, kde jí teče méně. K lepšímu stavu pramenišť by měly přispět rovněž úpravy okolní krajiny.

Potíže s vodou měl na Vysočině například také městys Sněžné na Žďársku. Zásobování by se teď podle starostky Renaty Dvořákové mělo zlepšit díky napojení dvou nových vrtů a efektivnější úpravě vody.

Větší vodárenské společnosti na Vysočině, které oslovila ČTK, zatím nemají požadavky od obcí na dovážení pitné vody. "Je pravda, že srážek bylo málo, zima skoro bez sněhu, jaro suché. Ale zatím problémy naštěstí žádné neregistrujeme," řekl Jaroslav Hedbávný, ředitel třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti (VAS).

V Tučapech na Táborsku chybí kvůli suchu pitná voda, obec ji vozí v cisternách

V obci Tučapy na Táborsku chybí kvůli suchu pitná voda, obec ji poslední dva víkendy musela lidem vozit v cisternách. Poté, co byl kvůli kůrovci vykácený kus lesa, mají Tučapy z hlavního zdroje vody třetinu potřebného stavu. Naplno teď využívají i všechny náhradní zdroje. Obec se chce do několika měsíců připojit k soustavě, kterou provozuje Jihočeský vodárenský svaz, řekl dnes ČTK starosta Pavel Novák (SDH Dvorce). O víkendech je v obci asi s 800 stálými obyvateli kvůli rekreantům až o 300 lidí víc. Vedení obce doporučilo, aby si lidé nenapouštěli bazény. Upozornila na to Česká televize. Jihočeský kraj nebude vyhlašovat stav nedostatku vody, uvedli jeho zástupci na dotaz ČTK.

Hlavní zdroj pro napájení vodojemu jsou jímací zářezy, studně, v místní části Brandlín. Jsou u lesa, který se předloni a loni vykácel kvůli kůrovci. "Voda se tam obrovsky odpařuje, to zaprvé. Zadruhé tady za poslední dobu hrozně málo pršelo. V minulém týdnu, kdy Český hydrometeorologický ústav vydal prohlášení, že může spadnout poměrně hodně vody, tak u nás spadlo sedm milimetrů a rybníky vedle jsou na polovičním stavu," řekl starosta.

Z hlavního zdroje vody by měla mít obec denně 60 až 80 metrů krychlových vody do vodojemu, teď je to zhruba třetina. Zatím využívá náhradní zdroje, vrty v jižní části obce. Vznikly i proto, kdyby voda chyběla. "Když to těmi vrty tlačíme do vodojemu, prodražuje se ta služba jako taková, protože energie dnes není nic levného. Druhá věc, ty vrty jsou na hraně kapacity. Zatím zabezpečujeme, ale když přijde víkend a najede sem spousta rekreantů, místní se vrátí z práce, tak voda nestačí, a v minulém i předminulém týdnu jsme museli navážet vodu cisternami," řekl starosta.

V místní části Dvorce je také vodovod, jako další náhradní zdroj. Když dopadnou dobře bakteriální rozbory, obec napojí Dvorce příští týden na tento vodovod. "Teď využíváme všechny náhradní zdroje, jedeme na maximum. V tuto chvíli máme zajištěnou vodu i za cenu, že o víkendu jednu, dvě cisterny navezeme," řekl Novák. O víkendu stoupá spotřeba vody v obci víc než dvojnásobně.

Kraj zatím žádná opatření proti suchu nechystá. "Jednalo se o místní problém, zatím byl i ojedinělý. Stav nedostatku vody podle vodního zákona není v současné době třeba vyhlašovat," řekla ČTK Hana Brožková z kanceláře hejtmana.

V půdě podle portálu Intersucho na velké většině území republiky chybí vláha, proti průměrnému stavu z let 1961 až 2010. Tři nejhorší stupně sucha z šesti jsou na 17 procentech území ČR. Jde o jižní Čechy, především povodí Lužnice, o část Jesenicka. Sucho zůstává v Ústeckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji, v hlubší vrstvě také v Polabí.

Jihočeská vodárenská soustava měří přes 550 kilometrů, vodu z ní pije a používá 400.000 lidí, téměř dvě třetiny obyvatel kraje. JVS je největším producentem pitné vody na jihu Čech. Svaz zásobuje 174 měst a obcí, z nichž ale některé provozují i vlastní zdroje vody. Vlastníkem svazu je 268 obcí a měst.