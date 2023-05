Interpol pátrá po jménech 22 zavražděných žen a stopách k odloženým případům

Amsterodam - Policie ve třech evropských zemích žádá o pomoc při identifikaci 22 zavražděných žen, jejichž jména zůstávají záhadou. Jejich těla, některá rozčtvrcená, byla nalezena v Německu, Belgii a Nizozemsku v průběhu 43 let - naposledy v roce 2019. Podle policie některé z nich vykazovaly známky týrání nebo hladovění. Jejich identita ale není známá, což dosud mařilo pátrání detektivů po jejich vrazích, uvedla dnes agentura AP.

Belgická, německá a nizozemská policie doufají, že se to změní díky operaci Identify Me (Identifikuj mě), kterou dnes zahájily společně s Interpolem. Kdyby se k ženám podařilo přiřadit s pomocí veřejnosti jména, policie by je nemusela přinejmenším dále identifikovat podle jejich charakteristických rysů nebo oblečení - tedy například jako "žena s květinovým tetováním" nebo "žena s umělými nehty".

Nejstarší z odložených případů, "dívka na parkovišti", pochází z roku 1976. Její tělo bylo nalezeno u dálnice A12 v Nizozemsku. Předpokládá se, že v době smrti jí bylo mezi 13 a 20 lety. Interpol na svých stránkách zveřejnil černobílé rekonstrukce obličejů některých obětí. Ta "dívky na parkovišti" ukazuje mladou ženu s dlouhými tmavými vlasy a světlýma očima.

V prohlášení Interpol uvedl, že některé z žen pravděpodobně pocházely z východní Evropy a že jejich těla byla možná ponechána v Belgii, Nizozemsku a Německu, aby zmátla vyšetřování. Většina obětí byla ve věku od 15 do 30 let.

"Většina z 22 obětí zemřela násilnou smrtí a některé byly před smrtí také týrány nebo hladověly," uvedla nizozemská policie.

Policie doufá, že zjištění jejich jmen by mohlo přinést i důkazy o možných pachatelích. Mohla by také zjistit, zda spolu některé z případů souvisejí. Belgie předložila sedm případů, Německo šest a Nizozemsko devět.

"Při podobných vyšetřováních vedlo zjištění totožnosti oběti nakonec k zatčení podezřelého," uvedla Anja Allendorfová z německé policie.

Interpol zveřejňuje podrobnosti o jednotlivých případech na svých internetových stránkách. Kromě rekonstrukcí obličejů některých žen jsou zde také obrázky šperků a dalších předmětů nalezených u jejich ostatků a kontaktní formuláře pro lidi, kteří by mohli mít o případech nějaké informace.

Identifikace žen by také mohla pomoci uzavřít případy jejich rodinným příslušníkům, uvedla Susan Hitchinová, která koordinuje oddělení DNA Interpolu.

"Je strašné žít celé ty roky a nemít žádné zprávy a nevědět, co se stalo. A jakkoli může být hrozné získat jistotu, že jejich milovaná osoba zemřela, je to součást důležitého procesu, aby mohli truchlit a posunout se dál," řekla.

"Doufejme, že veřejnost bude schopna přinést nějaké nové prvky, které policie může použít a které nakonec poskytnou totožnost těchto obětí a v ideálním případě pomohou vést k pachateli, pokud nějaký existuje," dodala.