Internetový provoz v Česku loni stoupl o 40 procent

Praha - Internetový provoz v Česku loni stoupl kvůli videopřenosům a streamování televize až o dvě pětiny. Během jednoho týdne projde hlavním tuzemským internetovým uzlem NIX až 61 petabytů (PB) dat, což odpovídá asi 30 milionům přenesených filmů při velikosti kolem dvou GB. Výrazná akcelerace nastala v březnu na začátku pandemie a tento stav trvá dosud. Vyplývá to z údajů sdružení NIX.CZ, které má ČTK k dispozici.

"Nárůst a trend je zřejmý. Rozhodně se však nedá říci, že by české sítě byly maximálně vytížené. To, co sledujeme, je, že již v dopoledních hodinách se provoz z dřívějších zhruba 620 Gbit/s zvýšil na zhruba 990 až 1100 Gbit/s, což dříve odpovídalo večerní špičce," uvedl dnes ředitel NIX.CZ Adam Golecký.

Kvůli prudkému nárůstu internetového provozu loni na jaře po začátku pandemie se na poskytovatele tuzemských streamovacích služeb obrátil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) s požadavkem na snížení kvality vysílání z HD na SD. Důvodem bylo enormní přetížení spojené s přehráváním streamovaného videa.

Letos jsou operátoři na zvýšený nápor připraveni a k omezování kvality se přistupovat nemusí. "K posílení hardwaru dochází na základě výpočtů a dlouhodobých předpovědí, přičemž vždy z dlouhodobého hlediska zohledňujeme dostatečnou rezervu dostupné kapacity. Jde o navyšování výkonu samotného hardwaru, velkokapacitních úložišť nebo aktualizaci software a kapacitu propojení prostřednictvím datových linek," uvedl marketingový manažer televizního operátora Telly Jan Schöppel.

Kapacitu sítě průběžně monitoruje a posiluje také operátor O2. Na nárůst objemu přenesených dat se připravil už loni na jaře, kdy navýšil kapacitu sítě o dvě třetiny.

Operátoři mají navíc obvykle systémy nezávisle propojené, takže případný výpadek vykryje další server a zákazník nezaznamená žádný problém. Pokud se tak stane, nebývá to podle Schöppela kvůli přetížení kapacity, kdy je v jeden okamžik k televiznímu přenosu přihlášeno velké množství zákazníků, ale k chybě při dekódování kanálů. To může nastat například při chybném segmentu ve zdrojovém kanálu a dekodér tak data špatně přečte, dodal.

"Aktuální pandemie ukázala, jak rychle se může měnit zákaznické chování. Špička ve sledování televize se nově z večerní osmé hodiny přesunula do celého dne, masivně vzrostla datová spotřeba jak v mobilní, tak i ve fixní síti," dodal David Solnař z O2 TV. Primárně podle něj rostly právě streamovací služby a lze tedy předpokládat, že podobný trend bude pokračovat i v příštích letech.

České domácnosti televizi nejčastěji přijímají pomocí pozemního digitálního vysílání (55 procent), meziročně se zvyšuje podíl digitální televize šířené přes internetový protokol. V roce 2020 za třetí kvartál využívalo internet pro příjem televizního vysílání 15 procent domácností, o rok dříve to za stejné období bylo o tři procenta méně.