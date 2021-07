Internetový prodejce potravin Rohlik získal od investorů 100 milionů eur

Praha - Český internetový prodejce potravin Rohlik Group získal od investorů 100 milionů eur (zhruba 2,6 miliardy Kč). Investice oceňuje celou společnost na jednu miliardu eur. Peníze použije firma na pokračování investic do vývoje, zavádění technologických inovací a urychlení expanze do zahraničí, uvedla v dnešním prohlášení.

Nová investice přichází tři měsíce poté, co se firmě podařilo získat od investorů 190 milionů eur na expanzi do Německa. Kromě České republiky firma působí v Maďarsku a Rakousku. Nově má v plánu expanzi do Rumunska, Itálie, Francie a Španělska.

Rohlik se díky novému kolu financování stal tzv. jednorožcem. Tak jsou označovány začínající technologické firmy s hodnotou vyšší než jedna miliarda USD (21,5 miliardy Kč).

Zakladatel společnost Tomáš Čupr uvedl, že nově zajištěné finance pomohou firmě růst rychleji, než původně zamýšlela, a to především při vstupu na nové trhy, v automatizaci a inovacích. Firma je podle něj nově vnímána jako evropská společnost schopná rychlé expanze na západoevropských trzích.

Hlavním investorem se stala firma Index Ventures.

Společnost Rohlik byla založena v roce 2014. Obrat společnosti loni činil více než 300 milionů eur a má kolem 750.000 zákazníků.