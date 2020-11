Internetovou osobností roku je Michal Bláha, projektem Covid19cz

Praha - Ocenění za nejlepší projekt roku v 15. ročníku ankety Křišťálová lupa získala aktivita českých technologických firem a IT nadšenců zaměřená na pomoc v boji s koronavirovou pandemií Covid19cz.cz. Osobností roku je pak podnikatel a investor Michal Bláha, který mimo jiné založil portál Hlídač státu. Cenu popularity si stejně jako v loňském roce odnesla internetová televize DVTV. Oznámili to dnes organizátoři ze serveru Lupa.cz. O vítězích rozhodly svými hlasy odborná porota a internetová veřejnost. Do hlasování se zapojilo téměř 100.000 hlasujících.

První místo v kategorii internetového obchodování poprvé získala Zásilkovna. Ocenění za nástroje a služby putuje do Mapy.cz. První místo v kategorii One (wo)man show získal youtuber Karel Kovář alias KOVY. Nejlepší online video vyprodukovali ostravští herci Divadla Mír vystupující pod názvem Tři tygři. V nové kategorii Podcast roku bodoval audio pořad U Kulatého stolu. Na první příčce v kategorii zájmových webů stanul pořad o hrách pro každého INDIAN. Králem ve zpravodajství a publicistice se poprvé staly Seznam Zprávy.

Největší marketingovou inspirací za uplynulý rok byla reakce Rohlik.cz na epidemii covidu-19. Nejlepší obsahovou inspiraci přinesl film V síti a e-commerce inspirací je vstup obchodu Pilulka.cz na burzu. Rytmická hra Beat Saber zvítězila v kategorii globálních projektů českých tvůrců, veřejně prospěšnou službou roku je podle odborné poroty Paměť národa. Anticenu si vysloužilo selhání vlády při zavádění Chytré karantény.

Anketa Křišťálová lupa - Cena českého internetu je pravidelným hlasováním veřejnosti a odborné poroty, v němž se vybírají a oceňují nejoblíbenější a nejzajímavější projekty, služby a osobnosti české online scény. Anketu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

Křišťálová lupa 2020

Hlasování veřejnosti:

Cena popularity: DVTV

Internetové obchodování: Zásilkovna

Nástroje a služby: Mapy.cz

One (wo)man show: Karel Kovář (KOVY)

Online video: Tři tygři

Podcast roku: U Kulatého stolu

Zájmové weby: INDIAN

Zpravodajství a publicistika: Seznam Zprávy

Hlasování odborné poroty:

Projekt roku: Covid19cz.cz

Osobnost roku: Michal Bláha

Globální projekty českých tvůrců: Beat Saber

E-commerce inspirace: Vstup Pilulka.cz na burzu

Marketingová inspirace: Reakce Rohlik.cz na epidemii covidu-19

Obsahová inspirace: Film V Síti

Veřejně prospěšná služba - cena České televize: Paměť národa

Anticena: Selhání vlády při zavádění Chytré karantény