Internetové bankovnictví Air Bank po nedělním výpadku funguje

Praha - Internetové bankovnictví Air Bank, které zaznamenalo od nedělního pozdního odpoledne do nedělního večera několikahodinový výpadek, již funguje. ČTK to řekla mluvčí banky Jana Pokorná. "Od neděle 22:00 vše běží, jak má," dodala. Klienti se podle ní nemohli přihlásit do internetového a mobilního bankovnictví, platební karty fungovaly.

"Plošný výpadek karet jsme neměli. Přesto se mohlo stát, že někteří klienti mohli mít problém s placením, protože karty během nedělního odpoledne pracovaly se zůstatky z pátečního rána. Situace nás mrzí, klientům se omlouváme," uvedla Pokorná.

Problémy v noci na neděli zaznamenala i Equa Bank. Neplánovaně musela odstavit své bankovní systémy, na účtech jejích klientů se totiž v sobotu začaly zobrazovat chybné částky. Nyní už systémy znovu fungují, řekla v neděli po poledni ČTK mluvčí banky Kateřina Petko. Chyby v zobrazovaných částkách se pohybovaly i v milionech korun, řekl ČTK jeden z klientů banky.

Air Bank je součástí skupiny PPF. Podle údajů z konce března měla Air Bank 876.890 klientů. Počet běžných účtů se přiblížil jednomu milionu. Banka patří do skupiny Air Bank, kterou tvoří vedle samotného bankovního domu také fimy Benxy a český a slovenský Home Credit. Loni tato skupina vytvořila čistý zisk 1,5 miliardy Kč. To je meziroční pokles o 15,6 procenta.