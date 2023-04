Internetem se šíří video, na němž je údajně brutálně zavražděn ukrajinský voják

Kyjev/Moskva - Na internetu šíří mimořádně násilné video, na němž lidé v uniformách s bílými stužkami - které na Ukrajině používá ruská invazní armáda - uřízli hlavu živému člověku v uniformě s ukrajinskými znaky. Informovala o tom ruskojazyčná verze stanice BBC, která zároveň upozornila, že nemůže potvrdit pravost videa. Některá ukrajinská média píší, že ruští invazní vojáci takto zavraždili ukrajinského válečného zajatce. Moskva zatím na obvinění nereagovala.

Obličeje mužů na videu, které se na sociálních sítích objevilo v úterý večer, jsou zakryty maskami a na uniformě jejich oběti je žlutá stužka, kterou ve válce používá ukrajinská armáda. Na záběrech jsou vidět jasně zelené listy, takže je možné, že mohly být natočeny před nějakou dobou, upozornila BBC, která podobně jako další média z etických důvodů záběry nepublikuje a nesdílí na ně ani link.

Nezávislý server Meduza píše, že není známo, kdo jsou postavy na videu ani kdo ho natočil. Nahrávka se podle něj rozšířila na ruských telegramových kanálech podporujících vojenskou agresi Moskvy na Ukrajině a šíří se také na ukrajinských účtech.

Krátce poté, co se video objevilo, napsal vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak na twitteru: "Na vše bude odpověď a (za vše) zodpovědnost". Jermak neuvedl, čeho přesně se jeho příspěvek týká, ale některá ukrajinská média spekulují, že mohlo jít o reakci právě na zmíněné video.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes v reakci na záběry uvedl, že svět je musí vidět. "Toto je video Ruska takového, jaké je," řekl Zelenskyj ve videu zveřejněném na telegramu. "Je něco, co nikdo na světě nemůže ignorovat: jak snadno tato zvířata zabíjejí. Na nic nezapomeneme a vrahům neodpustíme. Právní odpovědnost bude za vše," napsal v příspěvku. Poradkyně šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Darja Zarivná uvedla, že video bylo zveřejněno s cílem zastrašovat. "Cílovým publikem není jen Ukrajina, ale také západní společnosti. Na nás to ale nefunguje. Toho se bojí Rusové, ale ne my," prohlásila Zarivná.

O záběrech informuje mimo jiné rovněž stanice CNN, podle níž se za uplynulý týden objevily na sociálních sítích hned dvě videa, na nichž jsou údajně ukrajinští vojáci s uřezanými hlavami. Zdá se, že jde o oddělené události - jedna nahrávka mohla být natočena nedávno, zatímco druhá podle množství zeleně vypadá, že byla pořízena v létě, píše CNN.

Video, které podle CNN bylo zveřejněno 8. dubna na proruském kanálu, údajně natočili žoldnéři z ruské Wagnerovy skupiny a zdá se, že ukazuje sťaté mrtvoly dvou ukrajinských vojáků ležící na zemi vedle zničeného vojenského vozidla. Ruské účty na sociálních sítích tvrdí, že bylo natočeno poblíž Bachmutu na východě Ukrajiny, podotkla CNN s tím, že nemůže lokaci potvrdit.

Kyjev dlouhodobě obviňuje Rusko z páchání válečných zločinů, což Moskva popírá. V březnu se na sociálních sítích rozšířilo video, které údajně zachycuje zavraždění ukrajinského válečného zajatce ruskými vojáky. Neozbrojený muž pronese slova "Sláva Ukrajině", načež ho ruští vojáci s vulgárními výkřiky zastřelí. Videozáznam vyvolal ve světě i na Ukrajině, která se už přes rok brání ruské agresi, značné pobouření. Ukrajinská tajná služba SBU později určila identitu zabitého - jednalo se podle ní Oleksandra Macijevského, kterému prezident Volodymyr Zelenskyj posmrtně udělil vyznamenání Hrdina Ukrajiny.