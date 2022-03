Internet loni v Česku používalo 83 procent lidí, podíl dlouhodobě roste

Praha - Internet loni v Česku používalo 83 procent lidí starších 16 let, před pandemií koronaviru to bylo 81 procent. Podíl dlouhodobě roste, v roce 2001 to bylo 15 procent, v roce 2011 necelé dvě třetiny. Více lidí než dřív si loni také prohlíželo internet v mobilu, používalo sociální sítě a elektronicky komunikovalo s úřady. Lidé ve srovnání s předcovidovou dobou více telefonovali a nakupovali on-line. Vyplývá to z informací, které dnes na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Internetové stránky loni z mobilu navštěvovalo 72 procent lidí nad 16 let v Česku, o rok dřív to bylo 67 procent a před deseti lety jen necelá desetina. Používání sociálních sítí vzrostlo mezi roky 2019 a loňskem z 54 na 56 procent, o deset let dřív na sociální sítě chodila čtvrtina lidí starších 16 let.

Podle ČSÚ roste také obliba elektronické komunikace s veřejnou správou. "V roce 2021 využila internet pro komunikaci s úřady necelá polovina Čechů. Dvaačtyřicet procent osob vyhledávalo informace na jejich webových stránkách a 23 procent osob vyplňovalo a odesílalo přes web elektronické formuláře. Odesílání formulářů přes webové stránky přitom meziročně vzrostlo o polovinu," uvedla Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Ve srovnání let 2019 a 2020 se po dlouhé době stagnace skokově zvýšil počet provolaných minut z mobilních telefonů z 23,5 miliardy na 27,1 miliardy, uvedl ČSÚ. Podle statistiků jsou za nárůstem patrně opatření spojená s pandemií covidu-19. "I přes výrazný meziroční nárůst provolaných minut z mobilní sítě v přepočtu na jednoho obyvatele nedosahujeme ani průměru EU, který v roce 2020 činil 2700 minut. V Česku byla hodnota tohoto ukazatele 2400 minut," upozornil ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ Martin Mana.

Na internetu loni v Česku nakupovalo 57 procent lidí nad 16 let, před pandemií to v roce 2019 bylo 39 procent. "Po výrazném nárůstu počtu osob nakupujících na internetu mezi lety 2019 a 2020 se tempo růstu zpomalilo," uvedl ČSÚ. Mezi nejčastěji nakupované zboží podle něj patří oblečení a obuv, elektronika, potraviny či drogerie. "K výraznému meziročnímu nárůstu došlo v případě on-line objednávání jídla z restaurací. V roce 2021 si jídlo z restaurace objednala přes internet pětina osob starších 16 let, v roce 2020 šlo přitom o 13 procent osob," poukázali statistici.

Z podniků s deseti a více zaměstnanci má dlouhodobě v Česku připojení k internetu většina. Rychlost jejich připojení se v průběhu let zvyšuje, ČR ale v tomto ohledu podle ČSÚ stále hodně zaostává za ostatními státy EU. "Například v Dánsku je rychlostí vyšší než 100 megabitů za sekundu připojeno již 80 procent podniků a pětina jich je připojena dokonce rychlostí vyšší než 1 Gbit/s. V podnicích v Česku nejsou tyto podíly ani poloviční," podotkla Kamila Burešová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. S kybernetickými útoky se v průběhu roku 2020 setkalo 14 procent podniků s deseti a více zaměstnanci, z velkých podniků to bylo 29 procent.

dvd mha