Interfax: Rusko je připraveno konfrontovat EU v energetickém sektoru

Moskva/Kyjev - Rusko dnes varovalo Evropskou unii před růstem cen energií způsobeným západními sankcemi uvalenými za ruskou invazi na Ukrajinu. Je připraveno na konfrontaci s evropským blokem v energetickém sektoru, pokud to bude nutné, uvedla agentura Interfax s odkazem na představitele ruského ministerstva zahraničí.

Nikolaj Kobrinec, který zastává funkci ředitele odboru evropské spolupráce na ministerstvu zahraničních věcí Ruské federace, řekl, že Rusko je spolehlivým dodavatelem energie, ale v případě potřeby je připraveno na tvrdou konfrontaci v tomto sektoru. Podle agentury Reuters neupřesnil, jak by taková konfrontace vypadala.

Kobrinec řekl, že situace na globálních energetických trzích povede k tomu, že EU bude platit za ropu, plyn a elektřinu nejméně třikrát více. "Věřím, že Evropská unie by z toho neměla prospěch - máme trvanlivější zásoby a pevnější nervy," řekl Kobrinec Interfaxu.

Rusko v pondělí večer poprvé od napadení Ukrajiny otevřeně pohrozilo přerušením dodávek plynu, který do Německa proudí plynovodem Nord Stream 1, pokud Západ zakáže dovoz ruské ropy. V ruské státní televizi varování přednesl vicepremiér Alexandr Novak. Zároveň ovšem řekl, že z takové situace by nikdo neměl prospěch.

EU sice Rusko po jeho vpádu na Ukrajinu zatížila rozsáhlými sankcemi, ale přerušení odběru plynu, ropy a uhlí mezi ně nepatří. Země jako Polsko, Lotyšsko a Litva nicméně pro zákaz jejich dovozu jsou, protože jde podle nich o hlavní zdroj financování ruské války proti Ukrajině.

Před ohrožením tranzitu plynu do Evropy varovala ve čtvrtek také Ukrajina. Ruské vojenské síly obsadily území, kde se nacházejí ukrajinské kompresorové stanice, což by podle Kyjeva mohlo ohrozit přepravu plynu do Evropy. Rusko se na dodávkách zemního plynu do unie podílí zhruba 40 procenty,