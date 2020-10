Institut Václava Klause: Babiš a Prymula straší občany

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) straší a vyhrožují občanům, domnívají se zástupci Institutu Václava Klause. Dnešní tiskovou konferencí podle nich rezignovali na seriózní přístup k řešení dnešní situace a na poskytování pravdivých informací. Ve společném prohlášení to uvedl bývalý prezident Václav Klaus se svými spolupracovníky Jiřím Weiglem a Ladislavem Jaklem.

"Považujeme za nutné říci právě teď zřetelně a nahlas, že strašení a vyhrožování občanům, jaké předvedli pánové Babiš a Prymula na dnešní tiskové konferenci, je rezignací na seriózní přístup k řešení dnešní situace a na poskytování pravdivých informací," uvedli zástupci institutu. Babiš s Prymulou na dnešní tiskové konferenci vyzvali k dodržování nařízení proti novému koronaviru. Pokud by lidé podle nich nařízení vlády nerespektovali, hrozila by přísnější opatření včetně tzv. lockdownu, tedy kompletního uzavření země jako na jaře v počátcích epidemie covidu-19. Postup vlády zdůvodnili vážností situace kolem epidemie.

Podle institutu by neměly být používány výroky typu, že v Česku nastal exponenciální růst počtu nakažených. "To jen prozrazuje nedostatečnou znalost jednoduché matematiky. Počet nakažených, nemluvě o tom, že to není počet nemocných, exponenciálně neroste," uvedli Klaus, Weigl a Jakl.

Některá přijatá a navrhovaná opatření trio z Institutu Václava Klause považuje za "zjevně nesmyslné, přestřelené a nadsazené", ukazuje to podle nich na absenci racionálního přístupu. Zesiluje to podle nich nedůvěru občanů ke krokům vlády.

Babiše také kritizují za hrozbu lockdownem. "Nejen eventuálně uskutečněný lockdown ekonomiky a společnosti, ale i výroky o možném lockdownu z úst předsedy vlády mají v okamžiku jejich vyslovení obrovské ekonomické náklady," napsali. Už nyní podle nich zásadním způsobem "podvazují veškerou ekonomickou aktivitu". "Vzniká bludný kruh, který bude obtížné opustit," dodali.