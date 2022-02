Institut: Středoškoláci by se měli učit víc o financích, nevyznají se v nich

Ilustrační foto - Žáci 3. května 2021 na pražském gymnáziu Nad Štolou skládají přijímací zkoušky do čtyřletých maturitních oborů.

Praha - Čeští středoškoláci podle odborníků nemají dostatečné vědomosti o ekonomii a penězích. Problémy jim dělají například přepočty úroků na procenta i další věci, které jsou předpokladem pro správné hospodaření s penězi. Vyplývá to z informací Institutu ekonomického vzdělávání (INEV), který pořádá Ekonomickou olympiádu. ČTK to sdělil mediální zástupce INEV Tomáš Skolek. Institut proto podle něj usiluje o to, aby se do středních škol zavedl předmět Finanční gramotnost.

"Průměrná úspěšnost v Ekonomické olympiádě se dlouhodobě pohybuje okolo 50 procent. Zaměřujeme se výhradně na základy ekonomie a finanční gramotnosti, ale přesto narážíme na realitu na školách," uvedla ředitelka INEV Martina Bacíková. Například na otázky týkající se aktuální politiky podle ní sice zvládá odpovědět více než 60 procent účastníků olympiády, nicméně v makroekonomii a finančních záležitostech se úspěšnost pohybuje okolo dvou pětin.

Podle Bacíkové studentům často nejdou například jednoduché úlohy a přepočty úroků na procenta. Gymnazisté mají sice významně lepší znalosti než žáci jiných škol, lepší skóre než v Praze měli ale účastníci olympiády v Libereckém a Olomouckém kraji. Podotkla, že s výpočty úročení mají problémy i dospělí, což podle ní souvisí s absencí kvalitního matematického vzdělání.

Institut proto od loňského září testuje v deseti školách zavedení předmětu Finanční gramotnost, kde by se žáci měli seznámit se správnými finančními návyky. Mezi ně podle zástupců institutu patří třeba zásady nebrat si zbytečné půjčky a investovat na horší časy a stáří. Neznalost těchto věcí může vést k chudobě, dluhovým spirálám, exekucím i politickému extremismu, upozornila Bacíková.

Ve spolupráci s investiční skupinou Leverage by se podle ní od letošního září měl předmět rozšířit do dalších škol. "V plánu máme 50 škol," řekla. "Chceme projekt udržovat do doby, dokud finanční gramotnost nebude vyučovaná na všech českých školách," dodala. V ČR je podle statistik ministerstva školství kolem 1300 středních škol, které navštěvuje zhruba 433.000 žáků.

Středoškoláci podle odborníků nemají dostatečné znalosti ani o daních. Pomoct to změnit má projekt Daňová gramotnost, který vede Mendelova univerzita v Brně s poradenskou společností BDO a jehož závěry chce ministerstvo školství později promítnout do úprav rámcových vzdělávacích programů. Znalost daňového systému je podle autorů projektu stejně důležitá jako to, aby se lidé uměli vyznat ve financích.

Odborníci již několik let hovoří o nutnosti učební program modernizovat a upřesnit. Poukazují na to, že učivo je předimenzované, řada z nich má ale zároveň požadavky na rozšíření výuky u některých předmětů.

Podle programového prohlášení nové vlády by revize vzdělávacích programů základních a středních škol měla být hotová do konce roku 2023. Podpořit by se mělo porozumění učivu před memorováním.