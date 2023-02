Institut: Moskva si uchovala letectvo a může ho na Ukrajině nasadit aktivněji

Kyjev - Rusko přišlo za necelý rok invaze na Ukrajinu o zhruba polovinu svých nejlepších tanků a má obtíže je nahradit. Ve své poslední zprávě hodnotící vojenské schopnosti 173 zemí to uvedl Mezinárodní institut pro strategická studia (IISS), sídlící v Londýně. Moskva si však podle něj zachovala své letectvo z velké části nedotčené a může ho aktivněji nasadit v další fázi války. List Financial Times (FT) mezitím napsal, že Rusové podle západních zpravodajských služeb shromažďují letadla na hranicích s Ukrajinou.

"Nevyrábějí a neuvádějí znovu do provozu zdaleka tolik, aby tyto ztráty kompenzovali. Jejich současný obrněný park na frontové linii je asi o polovinu menší než na začátku války," řekl agentuře Reuters výzkumný pracovník institutu Henry Boyd. Ztráty ruských tanků odhadl na 2000 až 2300 a ukrajinských do 700 kusů. IISS ve své zprávě také uvádí, že Moskva se při náhradě ztrát musí spoléhat na starší modely ze sovětské éry.

Ukrajina získala příslib zhruba 100 moderních západních tanků, včetně amerických Abramsů, německých Leopardů a britských Challengerů, které svými schopnostmi dalece převyšují starší ruské modely, upozornila agentura Reuters. "To se pak může promítnout do méně agresivních a méně sebevědomých akcí (ruských) tanků, jelikož posádky jsou více znepokojeny úrovní ohrožení," řekl Boyd.

Odborník IISS na letectví Douglas Barrie upozornil, že Rusko si zachovalo své vzdušné síly většinou bez újmy, protože kvůli účinné ukrajinské protivzdušné obraně a nedostatečným zásobám taktických střel vzduch-země krátkého dosahu operuje z dálky. Rusko mimo jiné využívá řízené střely dlouhého doletu. Moskva se však podle něj může začít snažit využívat své letectvo a případně více riskovat, aby zasáhla koncentrace ukrajinských sil na zemi.

Rusko během téměř rok trvající invaze přišlo o velké části ukrajinských území, která původně dobylo. Stále nicméně z části okupuje čtyři ukrajinské oblasti na jihu a východě země a Kyjev už několik týdnů varuje před novou rozsáhlou ruskou ofenzivou.

V blízkosti hranic s Ukrajinou Rusko shromažďuje letadla, což naznačuje, že se Moskva chystá nasadit do války své letouny a vrtulníky, aby podpořila zadrhávající se pozemní ofenzívu, napsal list Financial Times s odvoláním na západní zpravodajské služby. Obavy z hrozící letecké války na Ukrajině přiměly spojence Kyjeva, aby upřednostnili rychlé dodávky prostředků protivzdušné obrany a dělostřelecké munice na Ukrajinu, uvedli podle deníku západní představitelé.

"Ruské pozemní síly jsou dost vyčerpané, takže to je nejlepší náznak toho, že to promění ve vzdušný boj. Pokud mají Ukrajinci přežít... potřebují mít co nejvíce možností protivzdušné obrany a munice," uvedl podle FT nejmenovaný vysoce postavený americký činitel.

Americký ministr obrany Lloyd Austin na úterním jednání se spojeneckými zeměmi podporujícími Ukrajinu zdůraznil hrozbu, kterou představují ruské vzdušné síly. Spojené státy podle něj nevidí bezprostřední známky chystaného "masivního leteckého útoku", ale Washington a jeho spojenci se snaží dodat Ukrajině co nejrychleji co největší množství prostředků protivzdušné obrany pro případ, že by Moskva zapojila do boje své letectvo.

Šéf amerického resortu obrany zároveň uvedl, že Rusko má značné množství letadel a současná ukrajinská protivzdušná obrana je nedostačující.