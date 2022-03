Institut Ifo zhoršil výhled růstu německé ekonomiky na 2,2 až 3,1 procenta

Berlín - Německá ekonomika si v letošním roce kvůli dopadům války na Ukrajině povede hůř, než se předpokládalo ještě před čtvrt rokem. Oznámil to dnes německý institut Ifo, který zhoršil výhled růstu hrubého domácího produktu (HDP) Německa na 2,2 až 3,1 procenta. Ještě v prosinci počítal s růstem o 3,7 procenta.

"Útok ruských vojsk tlumí ekonomiku prostřednictvím výrazně vyšších cen surovin, sankcí, zhoršení problémů v plynulosti zásobování surovinami a zvýšené ekonomické nejistoty," uvedl hlavní ekonom institutu Timo Wollmershäuser.

Dopady války na Ukrajině se projeví i ve vyšší inflaci. Tu německý institut v letošním roce nyní očekává v pásmu 5,1 až 6,1 procenta, zatímco v prosinci ji odhadoval na 3,3 procenta.

Horší předpověď vývoje ekonomiky přichází poté, co svůj výhled zhoršily minulý týden i další tři instituty. Skupina německých ekonomických institutů IfW, RWI a IWH kvůli dopadům ukrajinské krize předpovídá na letošní rok v Německu hospodářský růst od 2,1 do 3,1 procenta. Aktuální výhled německé vlády počítá s růstem o 3,6 procenta, což by bylo zlepšení proti loňsku, kdy německá ekonomika vzrostla o 2,9 procenta. Za rok 2020 vykázala kvůli pandemii propad o 4,6 procenta.

V dlouhodobějším výhledu však ekonomice pomohou k zotavení plné knihy zakázek a normalizace aktivit po pandemii. Na příští rok institut Ifo zvýšil odhad růstu německé ekonomiky na 3,3 až 3,9 procenta z prosincové prognózy 2,9 procenta. Inflaci příští rok odhaduje kolem dvou procent proti dosavadním 1,8 procenta.