Inspirací pro vznik filmu Marťanské lodě byla stejnojmenná kniha básní

Karlovy Vary - Inspirací pro vznik lyrického snímku Marťanské lodě se stala stejnojmenná kniha básní autorky Aleny Černé a Martina Kyšperského. Sám textař a příležitostný herec Kyšperský ztvárnil ve filmové romanci hlavní roli společně s herečkou Eliškou Křenkovou. Romantické drama dnes představili tvůrci na filmovém festivalu v Karlových Varech. První celovečerní hraný film režiséra a muzikanta Jana Foukala bude mít premiéru dnes večer v soutěžní sekci Na Východ od Západu.

Sbírka básní Marťanské lodě zaujala producenty Silvii Michajlovou a Ondřeje Zimu natolik, že nechali podle námětu Martina Kyšperského vzniknout stejnojmennému scénáři k celovečernímu filmu. Kyšperský souhlasil a sepsal pro ně své vzpomínky. Scénář Marťanských lodí pak napsal Zdeněk Jecelín, spolupracoval na něm i režisér Foukal.

Jak dnes režisér řekl, film byl natočen podle skutečných událostí, herci si dokonce ponechali svá jména. Důležitou složkou filmu je hudba, na které se mimo jiné podílel Kyšperský se svou kapelou Květy.

Ústředními postavami jsou Martin a Eliška, kteří se seznamují na narozeninové oslavě. Po několik dalších setkání mezi nimi vznikne intimní vztah. Děj se odehrává v prostředí Brna a na ostrově v Norsku.

"Je to o lásce v absolutních hodnotách, až bych řekl v takových mimozemských. I o těch idejích, které si člověk nese, když jde do vztahu. Pak v té skutečnosti naráží na určité momenty, jako v případě Elišky. Je to postava, která trpí psychosomatickými problémy, a ten vztah to pak dál poznamenává," shrnul děj režisér.

Hlavní herci se potkali již dříve na natáčení seriálu Nonstop lahůdky. Podle Křenkové během filmu Marťanské lodě mezi nimi vzniklo hluboké přátelství. "Lidé si o nás říkávají, že asi spolu opravdu chodíme," uvedla pobaveně Křenková.

Film do českých kin vstoupí 16. září.