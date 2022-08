Inspekční mise MAAE vyrazila z Kyjeva do Záporožské jaderné elektrárny

Kyjev - Členové inspekční mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) dnes vyrazili z Kyjeva do Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárny, kde hodlají strávit několik dní. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na šéfa MAAE Rafaela Grossiho. Z ostřelování jaderného zařízení se v posledních týdnech viní Ukrajina a Rusko navzájem.

Čtrnáctičlenná delegace MAAE vedená Grossim přicestovala do Kyjeva v úterý. Není jasné, jak dlouho jí bude 450 kilometrů dlouhá cesta do největší jaderné elektrárny v Evropě trvat. Cílem mise je podle Grossiho situaci kolem elektrárny "co nejvíce stabilizovat".

"Strávíme tam několik dní," citovala DPA z Grossiho vyjádření krátce předtím, než kolona deseti bílých vozidel OSN opustila Kyjev. Šéf okupační správy v Záporožské oblasti Jevhen Balickyj (rusky Jevgenij Balickij) ještě v úterý hovořil o tom, že program inspektorů v elektrárně je naplánován pouze na jeden den.

Delegace podle Balického vstoupí na Ruskem ovládané území přes obec Vasylivka poblíž frontové linie, odkud zamíří do Enerhodaru. "Vstupujeme na okupované území a to vyžaduje výslovné záruky nejen z ruské strany, ale také z ukrajinské," připomněl Grossi.

Zařízení je v posledních týdnech pod palbou, ze které se navzájem viní Ukrajina i Rusko. V chodu ji stále udržují ukrajinští zaměstnanci, jsou ale pod dohledem ruských jednotek a expertů. MAAE už dříve uvedla, že cílem mise je posoudit fyzické poškození elektrárny, funkčnost bezpečnostních systémů a pracovní podmínky zaměstnanců a rovněž provést "naléhavá ochranná opatření".

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý po setkání s Grossim řekl, že od mise MAAE čeká více než jen analýzu situace. Agentura by podle něj měla vznést požadavek na demilitarizaci elektrárny a jejího okolí. To Moskva v minulých dnech odmítla.