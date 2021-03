Inspekce: Žáků ve výuce on-line je víc, nezapojených asi stejně

Praha - Počet žáků, kteří se kvůli nedostatečnému technickému vybavení při distančním vzdělávání neúčastní on-line výuky, klesl proti minulému jaru v základních a středních školách ze zhruba 250.000 na přibližně 50.000. Pomohlo dovybavení škol v uplynulém roce. Vyplývá to ze zjištění České školní inspekce, novinářům je dnes představili její zástupci. Podle nich se ale zřejmě proti loňskému jaru nesnížil počet žáků, které se do vzdělávání na dálku nedaří zapojit vůbec. Loni v dubnu jich podle průzkumu inspekce bylo kolem 10.000. Učitelů, kteří jsou pro redukci učiva a změny v hodnocení, od září přibylo. Naopak ubylo škol s on-line výukou podle běžného rozvrhu, uvedla inspekce.

Podpořit účast žáků v on-line výuce se podle inspekce podařilo hlavně pomocí zápůjček počítačů ze škol či prostřednictvím škol. Této možnosti využilo zhruba kolem 50.000 žáků a studentů, tedy kolem 3,5 procenta všech. Největší podíl, a to kolem pěti procent, tvořili v neúplných základních školách a nejméně v nematuritních oborech středních škol, kde si vybavení půjčilo asi 1,5 procenta žáků. Dalším například počítač koupili rodiče, případně jim ho zapůjčily různé organizace. Základní školy dostaly od ministerstva školství na podzim na dovybavení navíc 1,3 miliardy korun.

Kolem tří procent žáků se podle inspekce kvůli technickým obtížím on-line výuky nadále neúčastní a vzdělávají se distančně například předáváním úkolů v sešitech. Jejich počet klesl z loňských 250.000 zhruba na pětinu. Nejhorší je v tomto ohledu situace v nematuritních oborech středních škol.

Někteří žáci se podle inspekce sice on-line výuky účastní, ale nepravidelně. Důvody jsou většinou problémy v rodině, nízká motivace a malá podpora od rodičů. Zpravidla jde o starší žáky, jejichž vzdělávání je náročné i za běžné situace, zjistila inspekce. Podle ní se v některých školách účastní on-line výuky i méně než 70 procent žáků, jde hlavně o školy v Ústeckém kraji, dále pak v krajích Moravskoslezském, Libereckém, Jihočeském a v Praze.

Zapojení všech žáků do výuky na dálku se tak podle inspekce stále nedaří a zřejmě ani není možné předpokládat, že se od minulého jara podařilo výrazně a plošně snížit počet těch, kteří se výuky neúčastní vůbec. Při průzkumu školní inspekce loni v dubnu ředitelé odhadovali, že by takových žáků mohlo být zhruba 10.000. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal dnes řekl, že jde zřejmě spíš o spodní hranici jejich současného množství. Základní a střední školy v ČR mají zhruba 1,4 milionu žáků. Podrobnější informace o současné situaci by podle zástupců inspekce měly být k dispozici po vyhodnocení průzkumu, který v únoru udělalo ministerstvo školství.

Aktuální zjištění inspekce vychází z jejích různých aktivit v základních a středních školách od září do konce února s důrazem na 3539 kontrol v on-line hodinách a rozhovory s 3154 učiteli z 385 základních a středních škol letos v lednu a únoru. První průzkum související s přechodem škol na výuku na dálku dělala inspekce začátkem loňského dubna, a to formou telefonických rozhovorů s řediteli zhruba 5000 škol.

Přibylo učitelů pro redukci učiva a změny v hodnocení

Současná výuka on-line má vliv i na změny učiva a hodnocení žáků. Podíl pedagogů, kteří jsou pro omezení vzdělávacího obsahu, se zvýšil o čtvrtinu a o pětinu přibylo těch, kteří začali využívat vedle známek slovního hodnocení. Zároveň se snížil podíl škol, které učí on-line přesně podle běžného rozvrhu, což by podle doporučení ministerstva školství neměly. Vyplývá to ze zjištění, která dnes novinářům představili zástupci České školní inspekce. Za pozitivní označili vysokou míru využívání asistentů pro podporu znevýhodněných žáků na prvním stupni základních škol.

Kvůli výuce na dálku zjednodušilo nebo vypustilo část učiva například na druhém stupni základních škol v září 27 procent učitelů a v únoru 36 procent pedagogů. Pro redukci celkového vzdělávacího obsahu se v září vyslovilo 15 procent vyučujících a v únoru zhruba 21 procent. Největší škrty dělali ve výchovných předmětech, nejmenší v češtině, matematice a cizím jazyku, případně v maturitních předmětech ve středních školách. Největším problémem je praktická výuka, kterou není možné zredukovat, ani nahradit distanční výukou, uvedla inspekce.

Každodenní výuka on-line se loni na jaře konala v méně než polovině základních škol, na začátku letoška naproti tomu téměř ve všech. Podíl základních škol, které organizují on-line výuku v rozsahu běžného rozvrhu pro prezenční vzdělávání, po roce zkušeností klesl z 14 procent na méně než deset procent. Toto množství považuje inspekce přesto stále za veliké. Už dříve inspektoři upozorňovali na to, že on-line výuka podle klasického rozvrhu je neefektivní a dlouhodobě neudržitelná, protože studenti při dlouhém sezení u počítače ztrácí pozornost i motivaci. Ministerstvo doporučilo školám rozvrh pro on-line výuku upravit.

Za pozitivní trend považuje inspekce změny v hodnocení. Víc než polovina učitelů se přihlásila k postupné proměně v přístupu k hodnocení a sedm procent zmínilo úpravy zásadnějšího charakteru. Změnu v přístupu k závěrečnému hodnocení v prvním pololetí provedlo 15 procent základních škol a méně než desetina středních škol. V případě základních škol šlo ve třetině případů o zavedení kombinovaného nebo slovního hodnocení ve všech třídách, ve zbytku šlo jen o některé třídy. Do budoucna uvažuje o slovním hodnocení dalších asi šest procent základních škol, uvedla inspekce.

Podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse se školám často daří pracovat na dálku i se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Míra jejich zapojení do on-line výuky je podle něj sice nižší než u ostatních žáků, ale řada škol v jejich případě efektivně využívá individuální konzultace či podporu asistenta pedagoga. V základních školách podle Andryse platí, že čím víc žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mají, tím lépe se jim daří je na dálku vzdělávat. Největší problémy s tím mají nematuritní středoškolské obory, řekl.

Zlepšení v zapojení handicapovaných a jinak znevýhodněných dětí do výuky na dálku podle inspekce není rovnoměrné. Řada učitelů na druhém stupni stále nepovažuje komunikaci s asistentem za potřebnou a přenáší zodpovědnost za vzdělávání dítěte na rodiče, plyne ze zjištění inspektorů. Ve středních školách pak podle nich vyučující často nevyužívají dostatečně ani komunikace s rodiči.

Technika pro výuku on-line je lepší, používání kamer ne

Při výuce na dálku se za poslední rok zlepšilo počítačové vybavení škol i žáků a ujasnilo se využívání platforem pro vzdělávání přes internet. Digitální dovednosti učitelů dál vzrostly. Vyplývá to ze zjištění, která dnes novinářům představili zástupci České školní inspekce. Za problematický označili vysoký počet hodin s vypnutými kamerami. Například na gymnáziích nemá podle inspekce zapnutou kameru ani učitel ve 40 procentech on-line hodin. Na výuku on-line přešly podle inspekce po svém uzavření kvůli epidemii covidu-19 na podzim téměř všechny školy. Výuka na dálku je od září povinná, nemusí se ale konat prostřednictvím internetu. Kolem dvou procent škol podle inspektorů začalo s hodinami on-line třeba až od ledna nebo od února. Zpravidla za tím stálo nekvalitní vedení, které čekalo, že se epidemická situace zlepší a organizace výuky přes internet nebude nutná, uvedl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Vybavení počítači se proti loňskému dubnu, kdy inspektoři dělali svůj první průzkum k výuce na dálku, zlepšilo zejména v základních školách. Loni na jaře v nich mělo školní techniku pro zajištění výuky z domova 58 procent učitelů, nyní tři čtvrtiny. Podíl škol, kde počítače nejsou dostupné většině pedagogů, je nižší než jedno procento, převládají mezi nimi střední školy. Základní školy dostaly od ministerstva školství na podzim na dovybavení 1,3 miliardy korun navíc, do středních škol na to peníze nešly. Školní techniku mohou doma používat tři pětiny středoškolských pedagogů. Zhruba 30 procent ředitelů hodnotí podle inspektorů posun rozvoje digitálních dovedností u učitelů jako velmi výrazné zlepšení a 60 procent jako výraznější posun k lepšímu. Za alarmující ale kontrola označila nízký počet hodin, kdy mají učitel a žáci zapnuté kamery a vidí na sebe, nebo kdy učitel podporuje spolupráci žáků ve skupinách. Nejméně často využívají kameru při výuce žáci gymnázií, kde mají ve dvou pětinách hodin vypnutou kameru i vyučující. Podle inspektorů to svědčí o zanedbávání sociálního a psychického rozvoje dětí, což může přinášet problémy do budoucna. Při hodnocení distanční výuky loni na jaře uvedla víc než polovina žáků, že jim nejvíc chyběli spolužáci. Podpoře kontaktů a duševního zdraví dětí by se podle inspekce měla věnovat asi čtvrtina on-line hodin nebo pravidelné třídnické hodiny. Jednoznačně pozitivně naproti tomu zhodnotila inspekce posun v používání různých platforem a aplikací. Jednotnou platformu pro výuku on-line používalo na začátku letoška kolem 90 procent škol, zatímco loni na jaře asi 50 procent škol. Víc než polovina škol nyní používá Microsoft Teams, loni na jaře to byla čtvrtina. Dvě pětiny mají Google Meet, který loni využívalo 30 procent. Další aplikace, jako třeba WhatsApp či Skype, se podle inspekce staly zcela minoritními. Za negativní inspekce považuje, že stále velké množství škol nedodržuje doporučení ministerstva školství k rozsahu videokonferencí. Například téměř 40 procent základních škol má na prvním stupni výuku on-line denně déle než 90 minut, uvedl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Podle doporučení ministerstva stačí na videokonferencích mladším školákům hodina denně, starším žákům tři hodiny za sebou.