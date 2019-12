Inspekce v těchto dnech kontroluje po celé ČR prodej pyrotechniky

Praha - Až do konce roku kontrolují inspektoři z České obchodní inspekce (ČOI) po celé zemi prodejce zábavní pyrotechniky. Soustředí se na ty, kteří už v minulosti porušili zákony, anebo kontrolují i na základě podání podnětu od spotřebitelů, řekl ČTK mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Zábavní pyrotechnika se už dva roky nesmí používat ve všech čtyřech národních parcích v Česku. Platí to i pro obce, které se tam nacházejí, a místní hotely a penziony. Za porušení hrozí od správy NP pokuty na místě až do deseti tisíc korun.

"Kontroly (u prodejců) probíhají až dokonce roku, plánovány jsou z úrovně krajských inspektorátů a na základě vlastního zjištění. Přesný počet kontrol nejsme schopni odhadnout," uvedl Fröhlich.

Na konci loňského roku inspektoři z ČOI zjistili nedostatky při 29 procentech kontrol nabídky, prodeje a skladování pyrotechniky v kamenných obchodech. Inspekce provedla 127 kontrol a zakázala prodej 924 kusů zábavní pyrotechniky v hodnotě téměř 300.000 korun. Nabídka a prodej se však ve stále větší míře přesouvá na internet.

"Výsledky těchto kontrol budou známy v měsíci únoru či březnu (příštího roku). ČOI dává přednost aktivnímu výkonu kontroly před statistikou, nyní jsou inspektoři v terénu a kontroly provádějí, statistiku vykazují následně po kontrolách," dodal Fröhlich.

Podle nového průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro úvěrovou společnost Profi Credit utratí letos Češi za nákup zábavní pyrotechniky a dekorací zhruba 470 korun, o 40 korun více než loni.

Oslavy příchodu Nového roku se musejí opět obejít bez zábavní pyrotechniky například ve všech čtyřech tuzemských národních parcích - NP Šumava, NP Podyjí, NP České Švýcarsko a Krkonošském národním parku. Zakazuje to od června 2017 zákon o ochraně přírody a krajiny. Podle ministerstva životního prostředí (MŽP) má opatření umožnit, aby se zachoval klid pro divoká zvířata v nejcennějších částech země.

"Pro divoká zvířata je používání zábavní pyrotechniky, které doprovází hlasité výbuchy a ostré světelné efekty, velmi stresující. Při útěku, většinou noční krajinou, tak vydávají velkou spoustu potřebné energie a také jim hrozí zranění," uvedl už dříve mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Všechny národní parky vydaly s MŽP informační plakát v několika jazykových mutacích, který distribuovaly do informačních a návštěvnických středisek národních parků, místních hotelů, penzionů a na sociální sítě.

Zábavní pyrotechnika se řadí do kategorií F1 až F4 podle stupně nebezpečí a úrovně hluku. Zatímco výrobky zařazené do F1 představují velmi malé nebezpečí, s výrobky kategorie F4 mohou manipulovat jen lidé s odbornou způsobilostí.