Inspekce Pentagonu: IS v Sýrii i Iráku obnovuje síly

Damašek/Washington - Teroristická organizace Islámský stát (IS) využívá stahování amerických vojáků ze Sýrie, aby tam obnovila své síly. Uvádí to poslední pravidelná zpráva generálního inspektora pro ministerstvo obrany USA, který dohlíží na operace Pentagonu. Ve zprávě, zveřejněné v úterý, se rovněž hovoří o posílení IS v sousedním Iráku. Informovala o tom dnes francouzská televize France 24.

"Navzdory územní porážce posílil v tomto čtvrtletí IS své povstalecké schopnosti v Iráku a obnovuje síly v Sýrii," uvádí se ve zprávě za druhé letošní čtvrtletí, kterou vypracovala nezávislá kontrolní agentura Pentagonu. Podle zprávy se IS v Sýrii snaží obnovit síly nejen v pouštních oblastech, ale i v táborech s migranty. Zpráva upozorňuje i na nedostatečnou bezpečnost v uprchlickém táboře na severovýchodě Sýrie. V něm může být až 45.000 příznivců IS, napsal dnes deník The Jerusalem Post.

Tábor al-Húl leží na severovýchodě Sýrie, v oblasti obývané Kurdy, a žije v něm přes 70.000 lidí. Většina z nich jsou ženy a nezletilí, z nichž ale může vyrůst nová generace IS, pokud se táboru nebude věnovat dostatečná pozornost, napsal izraelský deník. Na tábor dohlížejí kurdské policejní síly a arabsko-kurdská koalice SDF, která v předchozích letech bojovala proti IS s mezinárodní koalicí vedenou Spojenými státy.

Ze zprávy inspektora Pentagonu vyplývá, že IS se snaží využít stahování amerických vojáků z oblasti, které loni v prosinci překvapivě oznámil prezident Donald Trump. Na severovýchodě Sýrie podle agentury AP nyní zůstává několik stovek amerických vojáků. Zpráva inspektora Pentagonu uvádí, že nyní už nemohou vojáci tak pomáhat SDF a je pro USA i těžší přímo monitorovat tábor s uprchlíky. Velkou obavou podle zprávy je, že konkrétně tábor al-Húl nemá dostatečný počet bezpečnostních jednotek.

Radikálové z IS začali zabírat rozsáhlé oblasti na severu Iráku a Sýrie v roce 2014 a na dobytých územích násilím prosazovali svůj přísný výklad islámského práva šaría. V jisté době ovládali skoro polovinu Sýrie a asi třetinu Iráku. K jejich rozmachu přispěla občanská válka v Sýrii. V Iráku byl IS územně poražen v roce 2017, v Sýrii letos v březnu.

Ve věznicích SDF v Sýrii je nyní asi 2000 bojovníků IS, z toho 800 zahraničních, včetně Evropanů, mimo jiné z Francie, Německa či Británie.

Už dříve experti varovali, že územní porážka IS neznamená jeho konec. Členové IS nadále páchají v oblasti i jinde ve světě teroristické útoky. Letos v dubnu zveřejnila propagandistická agentura IS Al-Furkán video, na němž lídr IS abú Bakr Bagdádí slíbil pomstít zabité a uvězněné bojovníky této organizace. Pravdivost videa ale nelze nezávisle ověřit.