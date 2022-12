Inspekce odhalila případ dvojí kvality potravin u 7Days Bake Rolls

Brno - První případ dvojí kvality potravin v České republice odhalila letos Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Jde o výrobek 7Days Bake Rolls s příchutí pizza. Zatímco pro rakouský a německý trh se vyráběly se slunečnicovým olejem, v Česku se prodával výrobek s palmovým olejem, přičemž podle obalu šlo o stejnou potravinu. ČTK to řekl mluvčí inspekce Marek Bartík. Palmový olej je levnější než slunečnicový. Inspekce nařídila výrobci, společnosti Mondelez, potravinu stáhnout z trhu. Firma inspekci sdělila, že ji stáhne a dodá do potravinových bank.

Inspekce se pustila do kontroly dvojí kvality až od konce letošního května, kdy končil termín, do kterého mohly země Evropské unie zavést do svého právního řádu evropskou směrnici zakazující tuto klamavou praktiku. Ta říká, že výrobci nesmí prodávat stejný výrobek na trzích různých členských zemí s různým složením. V některých případech se totiž stávalo, že do zemí bývalého východního bloku směřovaly zdánlivě stejné výrobky od jednoho výrobce, avšak v odlišném složení. V převážně většině případů šly do východních zemí potraviny s levnějšími či méně kvalitnějšími surovinami.

Na popisovaný případ narazila SZPI již letos v červnu. "Tehdy ještě výrobek dodávala na trh společnost Chipita CZ, kterou společnost Mondelez ovládla od 1. července, takže lze říct, že případ 'zdědila', nezpůsobila ji přímo," uvedl Bartík.

Kontrola dvojí kvality potravin je jednou z oblastí, které se inspekce věnuje. Jelikož odhalování tohoto klamavého jednání je poměrně obtížné, má vytipovaný sortiment, který je potenciálně problematický. Jako zakázanou dvojí kvalitu potravin lze hodnotit takové jednání, kdy "potravina uváděná na trh v České republice má podstatně odlišné složení nebo vlastnosti, pokud to není odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi a pokud není potravina opatřena snadno přístupnou a dostatečnou informací o tomto odlišném složení nebo vlastnostech".