Inspekce: Nejistý výhled otevření škol ovlivňuje výuku na dálku

Praha - Nejistota kolem termínu znovuotevření škol zavřených kvůli epidemii covidu-19 je podle zástupců školní inspekce v současnosti jedním z největších problémů pro organizaci i obsah výuky na dálku. Řada škol podle nich distanční výuku přizpůsobila očekávání, že potrvá dva až tři týdny, i když je možné, že zůstane déle. Na snídani s novináři to dnes řekli zástupci České školní inspekce. Distanční výuka podle nich nadále prohlubuje rozdíly ve vzdělávání dětí ve školách.

Všechny školy s výjimkou mateřských a speciálních jsou od 14. října zavřené a přešly na povinné distanční vzdělávání. Opatření má trvat zatím do 2. listopadu. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) původně slíbil, že první stupeň základních škol se pak bezpodmínečně vrátí do lavic. Minulý týden ale připustil, že kvůli nelepšící se situaci nebude možné to dodržet. Návrat do ostatních škol podmínil Prymula už dříve slábnutím epidemie.

Nejasný výhled návratu do škol podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala komplikuje organizaci výuky na dálku. "Organizace i obsah vzdělávání by probíhaly samozřejmě úplně jinak, kdyby bylo řečeno, že to bude v řádu týdnů nebo měsíců, než když je to v nějakém intervalu, že každých 14 dnů se uvidí," uvedl.

Podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse je to ve školách jeden z hlavních rozdílů oproti jaru. Tehdy se školy zavřely 11. března do odvolání. Všichni žáci se vrátili do lavic až v září.

Podle Andryse se na jaře v zásadě vědělo, že distanční vzdělávání bude trvat poměrně dlouho, nyní ale školy žádnou informaci o výhledu opatření nemají. "Jakkoli si většina z nás asi může představovat, jak to všechno asi bude, tak školy dosud stále jely v režimu, že se bavíme o dvou třech týdnech, takže i v tomto směru mohla být výuka koordinována jiným způsobem," řekl.

Podle Zatloukala mají školy jinak více informací i metodik k tomu, aby výuku na dálku zorganizovaly proti jaru lépe. Co se týče vybavení a jejich zápůjčních fondů pro žáky, tak ale zjištění inspektorů nasvědčují tomu, že situace je podobná jako na jaře. Některé školy se sice dovybavily, podle Zatloukala jde ovšem spíš o jednotlivé případy bez systémového dopadu.

Stát dal školám na dovybavení 1,3 miliardy korun. Základní škola mohla na učitele dostat 20.000 korun na pořízení či obnovu techniky. Podle některých expertů by bylo lepší, kdyby školy dostaly sumu podle počtu znevýhodněných školáků, kterým by pak techniku a připojení zajistily.

Podle zástupců inspekce distanční vzdělávání ještě více prohlubuje rozdíly ve vzdělávání, které jsou v českém školství i bez toho veliké. Podle jarního průzkumu inspekce nemá 20 procent dětí možnost on-line připojení. Jde asi o 250.000 žáků základních škol, řekl Zatloukal. Vzdělávání těchto dětí je podle něj na dálku méně efektivní než těch, kteří jsou připojeni k internetu. Po návratu do škol je tak podle něj i proto možné očekávat mezi znalostmi a dovednostmi dětí dramatické rozdíly.