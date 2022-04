Inspekce: Loňskou srážku vlaků na Domažlicku zavinil strojvůdce rychlíku

Milavče (Domažlicko ) - Za čelní srážku expresu z Mnichova s regionálním osobním vlakem u obce Milavče na Domažlicku, kde loni 4. srpna zahynuli tři lidé a 56 se jich zranilo, zavinil strojvůdce rychlíku, který při srážce zemřel. Nerespektoval červené světlo na návěstní svítilně výhybny. Uvedla to Drážní inspekce (DI) v závěrečné zprávě. Škoda přesáhla 178 milionů Kč, její výše nebyla ke dni zpracování, k 9. březnu, konečná.

Při srážce zemřeli oba strojvedoucí a jeden cestující z lehčího regionálního vlaku RegioShark, který náraz odrazil zhruba 80 metrů. Místo nehody bylo do dvou dnů opravené a průjezdné. První vlak tam vyjel v pátek 6. srpna v 18:50.

"Šlo o nedovolenou jízdu vlaku Ex 351 za úroveň hlavního odjezdového návěstidla S1 s návěstí 'Stůj', vjetí do postavené vlakové cesty pro protijedoucí vlak Os 7406, následná srážka a vykolejení obou vlaků," uvedla inspekce ve zprávě. Během vyšetřování příčin a okolností havárie se nepodařilo zjistit, proč strojvedoucí neragoval na návěst "Výstraha" vjezdového návěstidla výhybny Radonice a následně na dráze zhruba 240 metrů na návěst "Stůj" odjezdového návěstidla výhybny Radonice. Vyšetřovatelé nezjistili, že by strojvedoucí používal komunikační prostředky.

Podle závěrečné zprávy bylo v den nehody po 08:00 oblačno, plus 15 stupňů Celsia a nebyla snížená viditelnost. "V místě nebyly prováděny žádné opravné nebo údržbové práce. Provoz v místě a jeho okolí byl v běžném režimu," uvedli autoři zprávy. Podle vnitřního předpisu provozovatele dráhy (Správy železnic) zakazuje návěst Stůj strojvedoucímu jízdu vlaku. Jeho čelo musí zastavit alespoň 10 metrů před hlavním návěstidlem. Výpravčí ve stanici Domažlice nemohl podle zprávy učinit nic, aby srážce zabránil.

Strojvedoucí expresu pracoval u Českých drah od října 2008 nepřetržitě až do nehody. Od prosince 2017 po vykonání odborné zkoušky u společnosti Länderbahn jezdil na trati Plzeň - Česká Kubice státní hranice a dále v úseku Česká Kubice státní hranice - Schwandorf. "Měl dostatečně dlouhou praxi a podle dokumentace dopravce ČD byl prokazatelně seznámen s traťovými poměry. DI šetřením zjistila, že strojvedoucí byl odborně způsobilý pro práci ve funkci strojvedoucího a délka jeho praxe, zkušenosti a znalosti neměly vliv na vznik této mimořádné události," uvedla inspekce. Podroboval se pravidelným lékařským prohlídkám a podle posudku byl zdravotně způsobilý.

"Případem se stále zabýváme, šetření ještě nebylo ukončeno," řekla dnes domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová. Kriminalisté už loni v srpnu zahájili trestní řízení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

Škoda na osobním vlaku přesáhla 65 milionů korun, zbytek byl na vozech expresu a tři miliony korun na zařízení dráhy.