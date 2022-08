Inspekce lodi s ukrajinskou kukuřicí skončila, loď míří k Bosporu

Istanbul - Inspektoři dokončili kontrolu nákladní lodi Razoni, která jako první vyplula z Ukrajiny po uzavření dohody o obnovení vývozu potravin z přístavů blokovaných kvůli únorové ruské invazi. Informovalo o tom dnes před polednem turecké ministerstvo obrany, podle kterého loď naložená ukrajinskou kukuřicí propluje Bosporem a zamíří k Libanonu.

Kontrola nákladu trvala podle agentury AFP zhruba hodinu a půl. Loď při ní kotvila v Černém moři nedaleko Bosporu, delegace odborníků se na její palubu dostaly ve dvou menších lodích.

Inspekce se snažila zjistit, zda náklad lodi plující pod vlajkou Sierry Leone odpovídá červencové dohodě o vývozu zemědělských produktů a že loď neveze zbraně ani jiný nedohodnutý náklad. Ukrajina a Rusko se minulý měsíc za asistence OSN dohodly s Tureckem na podmínkách obnovy přepravní trasy přes Černé moře. V Istanbulu bylo vytvořeno společné monitorovací centrum, které má dohlížet na plnění těchto podmínek.

Plavidlo vyplulo v pondělí z Oděsy. Nyní z černomořského ústí Bosporské úžiny propluje Marmarským mořem a skrze Dardanely do Egejského moře a odtamtud do středomořského přístavu Tripolis v Libanonu. Do cíle veze 26.000 tun kukuřice.

V následujících dnech se očekává, že z Ukrajiny vyplují další lodě. V tamních přístavech podle mluvčího OSN Stéphana Dujarrice čeká na pokyn k odplutí už 27 naložených lodí. Nejmenovaný turecký činitel dnes agentuře Reuters sdělil, že z ukrajinských přístavů nyní - po úspěšné cestě Razoni z Oděsy a inspekci u Bosporu - mohou vyplout místo jedné až tři nákladní lodě denně.

Kvůli ruské invazi, která začala letos 24. února, je v ukrajinských přístavech podle tvrzení Kyjeva zablokováno na 20 až 25 milionů tun obilí. Ukrajinská strana některé přístavy zaminovala kvůli obavám, že se tam vylodí ruské jednotky. Moskva proto trvala na tom, aby Ukrajinci oblast nejprve odminovali, aby lodě mohly bezpečně proplouvat. Přepravní trasu podle Kyjeva ohrožují také operace ruského námořnictva.

Rusko a Ukrajina se před invazí a následnými sankcemi podílely na vývozu pšenice ve světě dohromady skoro třetinou. Ukrajina patří mezi hlavní světové exportéry obilí, na dodávkách jsou závislé některé chudší země v Africe a na Blízkém východě.