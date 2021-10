Inscenace Zpívat jako Gigli v Divadle Ungelt bude mít premiéru 16. října

Praha - V inscenaci Zpívat jako Gigli autora Toma Murphyho se v režii Marka Němce v Divadle Ungelt představí Radek Holub, Jiří Hána a Monika Zoubková. Premiéra se uskuteční 16. října. V Česku bude hra považovaná za vrcholné dílo irského moderního dramatu uvedena poprvé. Hra originálním způsobem zkoumá, proč tak moc potřebujeme krásu, v tomto případě zpěv operního pěvce Beniamina Gigliho. "Inscenace je z roku 1983, ale po prvním čtení jsem měl pocit, že je z aktuální doby," uvedl dnes na setkání s novináři dramaturg Pavel Ondruch.

Autor hry Murphy zemřel ve věku 83 let v roce 2018. Přestože je obecně považován za největšího irského dramatika 20. století, na tuzemská jeviště se zatím dostal pouze jeden jeho text – Bailegangaire aneb Město beze smíchu. Jeho česká premiéra se uskutečnila 12. října 2000 v pražském Divadle Kolowrat.

"Uvedení Murphyho vrcholného dramatu o dvou mužích, kteří ve světě plném materialismu hledají trochu duchovna a krásy, je proto také splacením dluhu tomuto velkému dramatiku. Zároveň to je i pocta českému překladateli Julku Neumannovi, který tuto svou oblíbenou hru přeložil těsně před tím, než zemřel," uvedl dramaturg Ondruch.

Překladatel Neumann napsal, že se v případě díla Zpívat jako Gigli jedná o "jednu z mála moderních her s katarzí, a jako všechno, co Tom psal, s katarzí nečekanou a o to více očišťující". "Julek Neumann věřil, že je Gigli pro Ungelt naprosto ideální," podotkl Ondruch.

Pro režiséra Marka Němce se jedná již o druhou režijní spolupráci s Divadlem Ungelt. V roce 2017 zde premiérově uvedl existenciální tragikomedii Život podle Jonesových v hlavních rolích s Vandou Hybnerovou, Lucií Štěpánkovou, Miroslavem Táborským a Ladislavem Hamplem. Stejně tak se o první setkání s Ungeltem nejedná ani v případě Radka Holuba a Jiřího Hány. První jmenovaný zde několik let exceloval společně s Františkem Němcem ve strhujícím psychologické dramatu Expres na západ. Hánu mohou diváci v Ungeltu v současné době vídat i v inscenaci Kdokoli může dělat cokoli, která vznikla na základě dramatizace humoristického románu Betty MacDonaldové.