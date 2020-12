Inkasujeme góly, které jsem si nedovedl představit, řekl Koeman

Cádiz (Španělsko) - Trenér fotbalistů Barcelony Ronald Koeman nechápe inkasované góly svého týmu. Katalánský celek prohrál v sobotním 12. kole španělské ligy na hřišti nováčka z Cádizu 1:2 a ze sedmé příčky ztrácí už 12 bodů na vedoucí Atlético Madrid. Podle Koemana musí "Barca" změnit přístup k venkovním utkáním, jinak o titul bojovat nebude.

Cádiz šel do vedení v osmé minutě. Obránce Barcelony Óscar Mingueza hlavičkoval po rohovém kopu do vlastního gólmana Marca-Andrého ter Stegena a Álvaro Giménez na brankové čáře dorazil míč do sítě. Hosté srovnali v 57. minutě vlastní trefou Pedra Alcaly.

Jenže o šest minut později nezpracoval stoper Barcelony Clément Lenglet autové vhazování a vyběhnutý Ter Stegen napálil balon jen do Álvara Negreda, který střelou do prázdné branky po necelých 45 vteřinách na hřišti rozhodl o první ligové výhře Cádizu nad Barcelonou od roku 1991.

"Porážka se těžko vysvětluje. Přijeli jsme sem po několika dobrých zápasech, ale první půle se nám nepovedla. Ve druhé jsme byli lepší, ale způsob, jakým jsme prohráli, byl neuvěřitelný. Prohráli jsme kvůli nečekané chybě, takové se nemůžete dopustit! Pramenila z nesoustředěnosti. Přístup nebyl dobrý a nejen od obránců," hodnotil Koeman pro deník Marca.

"Vysvětlit některé inkasované góly je velmi složité. Mohlo by to být kvůli nedostatku pozornosti. Bez míče nám chybí agresivita a inkasujeme góly, které jsem si nedovedl představit," uvedl sedmapadesátiletý Nizozemec, který se týmu ujal v srpnu.

Podle defenzivního záložníka Sergia Busquetse sráží tým individuální chyby. "Zareagovali jsme na brzký gól, na druhý už ne. Když se zdálo, že se vrátíme do zápasu, přišla další chyba. Takové nás v této sezoně stály už spoustu bodů," řekl dvaatřicetiletý Španěl.

Barcelona prohrála v ligové sezoně už počtvrté a z deseti kol má jen 14 bodů, což je nejméně od ročníku 1987/88. "Porážka s Cádizem je ohromný krok zpátky ve snaze bojovat o titul. Rozdíl 12 bodů na tak silný tým, jako je Atlético, je obrovský. Naše výkony i přístup mají velké výkyvy," dodal Koeman, bývalý kouč Valencie, Southamptonu, Evertonu nebo nizozemské reprezentace.