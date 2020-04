Iniciativa generála Pavla má už 500 dárců

Ilustrační foto - Bývalý vrchní představitel české armády i NATO Petr Pavel představil 6. dubna 2020 v Praze novou iniciativu Spolu silnější, která má pomoci lidem zapojeným do boje s koronavirem. Jejím cílem je shánět peníze a následně podpořit dobrovolníky, kteří například vyrábí ochranné pomůcky.

Ilustrační foto - Bývalý vrchní představitel české armády i NATO Petr Pavel představil 6. dubna 2020 v Praze novou iniciativu Spolu silnější, která má pomoci lidem zapojeným do boje s koronavirem. Jejím cílem je shánět peníze a následně podpořit dobrovolníky, kteří například vyrábí ochranné pomůcky. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Když generál Peter Pavel začátkem dubna ohlašoval spuštění iniciativy Spolusilnejsi.cz na podporu těch, kteří pomáhají, odůvodnil to vůlí přiložit ruku k dílu a podpořit obrovskou vlnu solidarity, která v Česku zavládla v souvislosti s pandemií COVID-19. Za necelé tři týdny na iniciativu přispělo přes 500 dárců sumou 1,1 milionu korun.

“Řekl jsem, že lidí, kteří se bez váhání rozhodli nezištně aktivně pomáhat, jsou v Česku spousty. K mé velké radosti se potvrdilo, že ještě víc je těch, kteří jsou připraveni jim v tom pomoci, podle svých možností, i finančně. Díky nim jsme mohli doposud podpořit 16 různých projektů, které pomáhají potřebným po celé republice ” zhodnotil generál Petr Pavel.

Generál Pavel za většinou lidí, které s inciativou podpořili, osobně přijel: “Chtěl jsem poděkovat jménem naší iniciativy za jejich úžasnou a inspirativní práci. Zpětná vazba, která se nám od nich dostává, je velkým povzbuzením a zadostiučiněním pro všechny dárce. Nám to zase dodává energii pokračovat v jejich podpoře.”

Dnes přišel generál Pavel osobně poděkovat také lidem z komunitního centra Motýlek, které, i díky podpoře z iniciativy Spolu silnější, bude nejbližší měsíc zabezpečovat obědy pro 32 dětí ze sociálně slabších poměrů. “Často jde o děti matek samoživitelek, pro které je to jediné teplé jídlo denně v této složité době,” vysvětlil generál Pavel.

Řiditelka centra Motýlek Hana Urbanová pomoc iniciativy Spolu silnější velmi vítá: “Našimi klienty jsou, kromě dětí se zdravotním handicapem, také děti zažívající náročné situace již od útlého dětství. Běžně jim pomáháme ve více oblastech, aktuálně se však hned na začátku nouzového stavu objevila naléhavá potřeba zajistit stravu pro tyto ohrožené děti. Běžně je totiž jejich hlavním jídlem alespoň oběd ve škole, ale o ten přišli a jejich rodičům chybí finance na nákup potravin. Od 6. 4. tak vozíme obědy 32 dětem, měli jsme prostředky na měsíc, doufali jsme, že to bude stačit a děti nastoupí do školy. Nyní je však zřejmé, že se tak nestane a my jsme potřebovali sehnat další finance na úhradu obědů, nedovedla jsem si představit, že dětem řekneme, ať už si další den pro oběd nechodí. Za finance od Spolu silnější teď můžeme dětem zajistit jídlo na další měsíc.”

Kromě KC Motýlek iniciativa generála Pavla Spolu silnější podporuje různé organizace a skupiny, které se dobrovolně rozhodly v čase pandemie pomáhat. Mezi podpořenými je například komunita “Tiskne celé Svitavsko”, která sdružuje dobrovolné tiskaře v poličské knihovně, kde tisknou štíty a ochranné pomůcky pro lidi pracující v první linii. Patří sem třeba i Městský dům dětí a mládeže Sluníčko v Aši, kde šijí a distribuují roušky, ochranné štíty a potravinovou v regionu.

I přes množství podpořených projektů generál Pavel stále vidí obrovské množství lidí, kteří potřebují pomoc a solidaritu. Jednou z takových skupin jsou podle něj pravě matky samoživitelky, případně otcové, kteří mnohdy mají v dnešní krizi ohrožený příjem a procházejí těžkou životní situací. Po vzoru Komunitního centra Motýlek proto Petr Pavel přichází s výzvou Obědy dětem v nouzi.

“Chceme propojit restaurace, hospody a jídelny, které mohou vařit obědy, a místní organizace, které podporují zejména matky samoživitelky a sociálně slabší rodiny, a jsou schopny jim obědy dodat.“

Zájemci se mohou ozvat přes web iniciativy spolusilnejsi.cz, která propojí restaurace s distributory a přispěje na náklady. Generál Pavel v tom vidí možnost pomoci oběma skupinám naráz, “Zároveň podpoříme hospody a pomůžeme maminkám v nouzi, a zejména jejich dětem. Když se takhle spojíme, budeme opravdu silnější.”

Generál Pavel poděkoval všem dárcům, kteří se rozhodli přispět na iniciativu Spolu silnější. Také zdůraznil, že sbírka je stále aktívní a každá koruna na pomoc těm, kteří pomáhají, se v těžkých časech počítá.

Upozorňujeme odběratele, že videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK.