Iniciativa Chcípl PES vyzývá vládu k zrušení opatření od 6. ledna

Praha - Iniciativa za zachování provozu restaurací Chcípl PES dnes vyzvala vládu, aby od 6. ledna otevřela Českou republiku bez dalších restrikcí ekonomiky a chránila ty, kteří to opravdu potřebují. Kabinet podle iniciativy dovedl zemi do chaotického stavu, který může přerůst ve vážné občanské nepokoje s nedozírnými následky. ČTK to dnes sdělil jeden ze zástupců iniciativy, majitel pivovaru Malý Janek v Jincích na Příbramsku, Jiří Janeček.

Vláda podle iniciativy v druhé polovině letošního roku nezvládla situaci a chaotickými nařízeními prohloubila chudobu v tuzemsku, sebrala lidem práci, dětem vzdělání a všem naději, uvedli zástupci v dnešním prohlášení.

Iniciativa kritizuje to, že opatřeními představitelé státu zajistili stálé příjmy nadnárodním společnostem. V supermarketech je přitom podle ní největší kumulace lidí.

Vláda podle iniciativy nezvládla připravit ani efektivní systém kompenzací. Naopak je podle ní složitý, neprůhledný a nespravedlivý. "Vláda ČR dlouhodobě porušuje naše práva na svobodné podnikání, vzdělání, shromažďování, volného pohybu. Toto bezprecedentní bezpráví si vymáhá nátlakem policejních složek, které bezdůvodně vnikají do našich obydlí a ničí naše podnikání, naše životy," uvedla dále iniciativa. Je podle ní nutný návrat do normálního života, kde bude platit ústava a právní systém.

Zástupci výzvy Chcípl PES protestují proti vládním opatřením. V minulosti například nechali své podniky otevřené i po 20:00, což byla nařízená zavírací hodina. Kromě Janečka se k ní hlásí také například majitel pražské restaurace Šeberák Jakub Olbert.

Stravovací zařízení jsou letos už potřetí odkázána na prodej jen přes výdejní okna, která mohou fungovat jen mezi 05:00 a 20:59. Využívat mohou případně rozvoz. Na podzim musely být gastronomické podniky zavřené od 14. října do 2. prosince. Poté mohly fungovat s mnoha omezeními, například jen poloviční kapacitou. Jejich opětovné uzavření vláda nařídila od 18. prosince. Na jaře do nich měla veřejnost zakázán vstup od 14. března, od 11. května mohly otevřít zahrádky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní podle svého šéfa Karla Havlíčka (za ANO) chystá program COVID gastro. Restauratéři budou mít nárok na 400 korun na jednoho zaměstnance nebo spolupracujícího živnostníka a den uzavření od 14. října. Vláda na podporu schválila 2,5 miliardy korun.

Gastronomické odvětví podle výzkumné společnosti Nielsen každý den uzavření ztrácí na tržbách 414 milionů korun.