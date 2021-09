Ingenuity čeká na Marsu rizikový pokusný let kvůli klesající hustotě atmosféry

Washington - Malý vrtulník Ingenuity americké vesmírné agentury NASA se na Marsu chystá ke 14. letu, který nebude v žádném směru rekordní. Bude však rizikový, neboť rotory se kvůli klesající hustotě atmosféry musejí točit rychlostí, jež nebyla vyzkoušená ani při přípravě na Zemi. Informovala o tom Laboratoř tryskového pohonu (JPL), která má v NASA program Ingenuity na starosti.

JPL dnes na twitteru napsala, že helikoptéra už úspěšně absolvovala test, při němž rotory dosáhly rychlosti 2800 otáček za minutu. To je o deset procent víc ve srovnání s 2537 otáčkami za minutu při předchozích letech. Test byl ovšem pro jistotu proveden na zemi.

Prověřovací let s mírným zrychlením na 2700 otáček, evidovaný jako čtrnáctý, bude vlastně jen jakýmsi skokem. Vrtulník vzlétne do pěti metrů a provede malé úhyby stranou, než opět přistane. Pokud jde o to, kdy se tato zkouška uskuteční, laboratoř napsala, že "nejdříve 17. září". V takovém případě údaje o tom, jak pokus dopadl, bude JPL mít k dispozici až v sobotu.

NASA na webu věnovaném programu Ingenuity vysvětlila, že vrtulník měl při své misi na Marsu původně provést pět plánovaných letů během několika měsíců. Provádění dalších se však postupně posunulo do období, kdy na Marsu sezonně klesá hustota atmosféry. Při přípravě programu Ingenuity se počítalo s hustotou ekvivalentu 1,2 až 1,5 procenta hustoty zemského ovzduší na úrovni mořské hladiny. V nadcházejících měsících by však marsovská atmosféra měla mít jen jedno procento hustoty té zemské.