Londýn - Česko, Polsko a Maďarsko by mohly být těžce zasaženy plánovaným odchodem Británie z Evropské unie, a to kvůli výraznému poklesu finančních prostředků z EU, změnám v klíčových dodavatelských řetězcích a menšímu přílivu peněz od lidí z těchto zemí pracujících v Británii. Vyplývá to podle agentury Reuters ze zprávy nizozemské banky ING.

Británie hodlá opustit EU v březnu příštího roku. Takzvaný brexit by podle ING mohl v Česku, Polsku a Maďarsku způsobit problémy například v automobilovém a textilním průmyslu a v zemědělství. Za největší hrozbu nicméně banka považuje možné dopady brexitu na rozpočet Evropské unie v letech 2021 až 2027.

Británie je nyní významným přispěvatelem do rozpočtu EU. Její odchod z evropského bloku podle ING způsobí, že hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele se již v Česku, Polsku a Maďarsku nebude nacházet pod unijním průměrem, což s největší pravděpodobností povede ke snížení finanční podpory těchto zemí ze strany EU. Banka odhaduje, že tento pokles by mohl činit více než 20 procent.