Informační systém MPSV bude o miliardu dražší, stát má 2,5 mld Kč

Praha - Nový jednotný informační systém resortu práce a sociálních věcí, který se má spustit příští rok a původně měl fungovat od roku 2017, bude proti plánům o miliardu dražší. Místo 1,5 miliardy korun by měl stát bezmála 2,5 miliardy. Vyplývá to z materiálů ministerstva práce, které ČTK získala. Podle úřadu by se investice do nových systémů měla díky úsporám za provoz vrátit asi za osm let. Vedení ministerstva se k systémům nevyjadřuje. Poukazuje na to, že zakázky vyhlásili jeho předchůdci. Ve čtvrtek by s aktuálním stavem mělo seznámit sněmovní sociální výbor.

"Součet předpokládaných hodnot veřejných zakázek je 1,553 miliardy korun. Součet celkových nákladů je 2,484 miliardy korun," uvedlo v podkladu ministerstvo. Podle něj část nákladů připadá na "rozvojové požadavky", které se nedaly v době zadání zakázek očekávat. Náměstek ministerstva Jan Baláč už dřív poslancům řekl, že se při testování objevují problémy, nutné je zvolit i nový model migrace dat.

V podkladu úřad uvádí, že investice se vrátí do osmi let díky úspoře výdajů za provoz nových služeb. Jejich roční náklady odhaduje na zhruba 191 milionů korun. Nyní je to 511 milionů korun.

Poslanec Aleš Juchelka (ANO) ČTK sdělil, že ve čtvrtek se bude na záležitost na výboru ptát. "Mě zajímá, jaké přesně jsou rozvojové požadavky, které stojí navíc miliardu a hlavně zda nejsou ohroženy výplaty dávek. I proto na výboru budou kromě ministerstva zástupci úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení," uvedl.

Ministerstvu práce zajišťuje od roku 1993 systémy společnost OKSystem. Za jejich stav a za závislost na jediném dodavateli sklízí úřad dlouhodobě kritiku. Rozhodnutí o výměně padlo v roce 2010 za exministra Jaromíra Drábka (TOP 09). Kvůli pochybením při výběru ale antimonopolní úřad zakázal tehdy zvolený systém používat a úředníci se vrátili k OKSystemu. V minulém volebním období tendry nastartoval tým ministryně Michaely Marksové (ČSSD). Po volbách přípravy zastavila ministryně Jaroslava Němcová (ANO), nynější šéfka resortu Jana Maláčová (ČSSD) je pak zas obnovila. Za zpoždění může i odvolávání uchazečů k antimonopolnímu úřadu.

Jednotný resortní informační systém se skládá z více položek. Zadávací cena systému pro agendu zaměstnanosti činila podle věstníku zakázek 286 milionů korun bez DPH. Vysoutěžená cena nedosahovala podle podkladů ministerstva ani 100 milionů. Resort odhaduje, že za nový systém vydá asi 400 milionů.

Integrovaná podpůrná a provozní data chtělo ministerstvo získat za 291 milionů korun bez DPH. I tady ze soutěže vzešla dodávka za zhruba sto milionů. Výsledná cena by mohla být kolem 550 milionů. Za nový resortní portál, který je několik měsíců v provozu, chtělo ministerstvo vydat přes 100 milionů. Stejná byla i vítězná cena z tendru. Nakonec se částka dostala ke 300 milionům.

Dodavatele systému pro vyplácení dávek resort ani po dvou výběrových řízeních nemá. V první soutěži chtěl za systém dát 616 milionů bez DPH, ve druhé 270 milionů bez DPH, vyplývá z věstníku zakázek. Podle předpokladu ministerstva by dávkový systém nakonec mohl stát přes 350 milionů. Není také jasné, za kolik se vyřeší migrace dat a ukončování nynějšího provozu. Resort odhaduje sumu 400 milionů.

Do konce roku 2018 ministerstvo z celkové sumy 2,5 miliardy na pořízení systémů proplatilo 549 milionů korun. Loni to mělo být 644 milionů. Letos by úhrada podle odhadů měla dosáhnout jedné miliardy a příští rok 261 milionů korun.

Letošní celkové výdaje na provoz a investice do technologií ministerstvo vyčíslilo na tři miliardy korun. Podle něj jsou za vysokou sumou dokončovací práce a souběžné fungování nových a starých systémů. Za provoz nynějších systémů od OKSystemu by mělo ministerstvo zaplatit podle podkladů 702,2 milionu a za provoz nových systémů 701,94 milionu. Na investice by se mělo využít z třímiliardové sumy 448,95 milionu korun.