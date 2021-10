Informacemi z Pandora Papers o Babišovi se bude zabývat policie

Praha - Informacemi o využívání firem v daňových rájích, které se týkají premiéra Andreje Babiše (ANO) i dalších stovek Čechů, se bude zabývat policie a také poslanci na dvou úterních mimořádných schůzích. Babiš pochybnosti kolem převodu téměř 400 milionů korun na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře odmítá, transakce popsané v mezinárodním novinářském projektu Pandora Papers jsou podle něj z doby, kdy ještě nebyl v politice. Podle serveru Investigace.cz zapojeného do projektu ale premiér ve schématu s offshorovými firmami figuroval ještě loni. Informace z projektu se dotýkají také například britského premiéra Borise Johnsona nebo jordánského krále Abdalláha II.

V mezinárodním projektu Pandora Papers figuruje v uniklých dokumentech přes 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím. Jsou mezi nimi bývalý ministr, zločinec, lokální politici, bankéř, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka, uvedl web Investigace.cz. Konkrétní jména kromě Babiše zatím server nezveřejnil. Získané dokumenty popisují podezřelé finanční transakce kolem stovek politiků a dalších osobností z více než 90 zemí, projekt zmiňuje také prezidenty Ukrajiny, Keni a Ekvádoru, bývalého britského premiéra Tonyho Blaira či 130 miliardářů z Ruska, USA nebo Turecka.

Zakladatelka webu Investigace.cz Pavla Holcová dnes Právu řekla, že mezi 300 Čechy podezřelými z protiprávních machinací s penězi je ve skutečnosti i řada cizinců s trvalým pobytem v ČR. "Jde o to, že v tom seznamu jsou lidé, kteří nejsou původem Češi, ale mají trvalý pobyt v Česku. Je to mix trvalého pobytu a občanství. Jsou to lidé, co v dokumentech uvedli českou adresu," uvedla. Konkrétní jména říci nechtěla, dodala ale, že z dalších českých veřejných činitelů, kteří v případu figurují, není nikdo tak "prominentní a aktivní" v politice jako Andrej Babiš. Na případu podle ní zhruba od letošního ledna pracovali čtyři lidé z Česka, jinak 600 po celém světě.

V Česku "bude ve věci konat" Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), uvedl její mluvčí Jaroslav Ibehej. Finančně analytický úřad (FAÚ), který by podle Investigace.cz mohl mít dokumenty k Babišově transakci od roku 2016, se nevyjádřil s odkazem na mlčenlivost. Úřad spadá pod ministerstvo financí vedené v posledních letech ministry za ANO. Program úterních mimořádných schůzí Sněmovny je sice daný, řečníci s přednostním právem ale mohou vystoupit k jakémukoli tématu a někteří opoziční politici už ohlásili, že k Pandora Papers otevřou debatu. Poukázali také na Babišův sněmovní projev z května 2015, ve kterém premiér řekl, že nemá firmy na offshorech.

Web Investigace.cz uvedl, že Babiš si v roce 2009 nechal pomocí francouzské a panamské právní kanceláře anonymně a diskrétně založit firmy s nastrčenými řediteli. Tuto strukturu údajně využil k tomu, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů Kč). Poskytl tak sám sobě půjčku, kterou využil k nákupu 16 luxusních francouzských nemovitostí včetně zámečku Bigaud, tvrdí novináři, podle nichž by mohlo jít o praní špinavých peněz. Babiš by měl podle serveru vysvětlit, proč si objednal založení složitého finančního schématu k zakrytí původu peněz.

Babiš obvinění z praní peněz odmítá. "Nechť to policie prověří, skončí to stejně jako dluhopisy," uvedl dnes na serveru iDNES.cz s odkazem na čtyři roky starou kauzu. V ní šlo o to, zda měl dost peněz na nákup dluhopisů společnosti Agrofert. Premiér se hájí také auditem svých příjmů z roku 2017, který ale podle jeho autorů neodpovídá mezinárodním standardům. Zopakoval, že podle něj jde o předvolební kauzu. Jde o snahu srazit předvolební preference hnutí ANO, uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Proti argumentu, že do Pandora Papers jsou zapojeny stovky novinářů z celého světa, Babiš uvedl, že jeho oponenti mají mezinárodní dosah a dokážou si "vyrobit články". Podle Investigace.cz se na datu zveřejnění muselo shodnout přes 600 novinářů, v projektu Pandora Papers spolupracuje třeba Süddeutsche Zeitung, Le Monde, německá televize NDR a ARD, britská BBC nebo americký deník Washington Post.

Nákup nemovitostí Babiš připustil. "Samozřejmě politik si to nemůže dovolit, ale já jsem tu transakci dělal před 12 lety," uvedl Babiš v České televizi a poukázal na to, že tehdy ještě nebyl aktivní v politice. "Transakce sice proběhla před jeho vstupem do politiky, ovšem v tom schématu Andrej Babiš figuruje až v podstatě do roku 2020. Kontinuálně podepisuje dokumenty těch offshorových firem, kontinuálně tam probíhají další změny, další půjčky," řekla dnes Českému rozhlasu Radiožurnálu Zuzana Šotová ze serveru Investigace.cz.

Jako oprávněné dnes policejní prezident Jan Švejdar označil chování Babišovy ochranky vůči dvěma novinářům, kteří se ho na Pandora Papers chtěli zeptat. Policie jednomu zatarasila cestu, druhého odstrčila. Hlavním úkolem a zákonnou povinností ochránců je nepřipustit ohrožení chráněné osoby, uvedl. Jeho stanovisko podpořil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Kauzy si všímají poslanci Evropského parlamentu i zahraniční média. Členové nejpočetnější parlamentní lidovecké frakce označili Babišův postup za obcházení daňové povinnosti v Česku, další mluví o mimořádném zařazení aféry na program plenární schůze ve Štrasburku, která dnes začíná. Fotografie českého premiéra k článkům o Pandora Papers se dnes objevila na prvních stranách řady prestižních zahraničních médií. Podle německých médií dostává kauza Babiše před volbami pod tlak. Český premiér použil schéma oblíbené mezi zkorumpovanými politiky, napsal slovenský list Sme.

V kauze Pandora Papers podle BBC figuruje také významný sponzor britské Konzervativní strany, korporátní právník Mohamed Amersi, který financoval i předvolební kampaň premiéra Johnsona. Všechny dary straně jsou prověřené, reagoval Johnson. Dvůr jordánského krále Abdalláha II. dnes označil informace o panovníkově majetku v zahraničí nabytém za podezřelých okolností za pomluvu. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova jsou Pandora Papers, které ruského prezidenta Vladimira Putina spojují s tajným majetkem v Monaku, zatím jen souborem nepodložených tvrzení a překrucování.