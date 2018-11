Praha - Prezident Miloš Zeman považuje informace o údajném únosu syna premiéra Andreje Babiše (ANO) na Krym za konspirace, vládu ohrozit nemohou, řekl prezident televizi Nova. Na věc se Zeman bude Babiše ptát na schůzce, kterou mají naplánovanou na pondělí příští týden. Do té doby se nechce více vyjadřovat.

"Mně to všechno připadá jako dosti divoká konspirace. Já mám příští týden pravidelnou schůzku s Andrejem Babišem, tak se ho na to samozřejmě zeptám," řekl Zeman. Případné protibabišovské demonstrace, které podle prezidenta organizuje sněmovní opozice, jsou znakem "jisté politické ubohosti", dodal.

Informace serveru Seznam Zprávy ke kauze dotace na farmu Čapí hnízdo, v níž jsou mezi obviněnými Babiš otec i syn, podle Zemana vládu snad ani neohrozí. "To by se muselo stát, že by některému politikovi selhaly nervy," řekl prezident. "Mohu pouze Andreji Babišovi doporučit, aby mu nervy neselhaly," dodal. Zeman se také znovu vymezil vůči českým médiím, jejich informace je podle něj dobré ověřovat.

Babiš mladší serveru řekl, že kvůli kauze jeho otec chtěl, aby zmizel z Česka. Zveřejněné výroky Babišova syna vyvolaly tvrdou kritiku opozice i napětí ve vládní koalici ANO a ČSSD. Šest opozičních stran dnes podalo návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě, nemají ale zatím dost hlasů, aby uspěly. Babiše vyzvaly, aby do vyšetření kauzy odešel z funkce, což ale premiér odmítl. Vysvětlení a rezignaci premiéra chtějí i opoziční strany v Senátu. Vládní ČSSD chce od Babiše vysvětlení, podle předsedy Jana Hamáčka strana nevylučuje žádný další postup.

Předseda vlády považuje reportáž s vyjádřením svého syna za hyenismus, vnímá ji jako snahu ho zničit a dostat z politiky. Babiš řekl, že jeho syn je psychicky nemocný, nebyl unesen a z Česka odjel dobrovolně.

Babiš je kvůli padesátimilionové dotaci na farmu Čapí hnízdo v době, kdy ji vlastnily jeho děti, obviněn z dotačního podvodu. Dnes premiér prohlásil, že jeho děti, které farmu vlastnily, jsou dlouhodobě psychicky nemocné.