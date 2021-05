Arenbergerův pronájem je podle opozice důvodem k rezignaci

Praha - Informace o tom, že ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) pronajímal svoji nemovitost vinohradské nemocnici, kterou řídil, jsou podle některých opozičních stran důvodem k jeho rezignaci. Pokud nedokáže Arenberger vše uspokojivě vysvětlit, měl by ve vládě skončit podle Pirátů či TOP 09, o morálním pochybení ministra a důvodu k rezignaci hovoří ve vyjádření zaslaném ČTK také šéf SPD Tomio Okamura.

Server Seznam Zprávy ve čtvrtek napsal, že Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV). Arenberger objekt nemocnici pronajal v roce 2013. Nemocnici vedl od října 2019, předtím v ní byl náměstkem ředitele. Arenberger v předchozích pěti letech účtoval nemocnici měsíčně za pronájem 79,16 koruny za metr čtvereční. Z právního hlediska je podle něj smlouva v pořádku.

Předseda ODS Petr Fiala ČTK napsal, že vládě je nutné vyslovit nedůvěru, protože musí skončit nekončící série kauz a afér. V případě Arenbergera podle něj nejde o jedno opomenutí, ale stále nové a nové nejasnosti a problémy. "Za nejzávažnější pokládám podivné propojování veřejných a soukromých aktivit ředitele nemocnice. Ministr by z toho střetu zájmu měl vyvodit odpovědnost," uvedl Fiala.

Piráti připomněli, že kvůli majetkovým nejasnostem odeslal v úterý Arenbergerovi písemnou interpelaci poslanec strany Lukáš Černohorský. "Následně navrhujeme, aby celou věc projednal ještě kontrolní výbor Sněmovny. Zjištění o nájmu všechny pochybnosti jen dále umocňuje. Pokud nedokáže pan ministr vše uspokojivě vysvětlit, což se zatím nedaří, měl by odstoupit," sdělila na dotaz ČTK mluvčí Pirátů Karolína Sadílková.

"Je to morální pochybení a ministr by měl rezignovat, jelikož neuváděl pravdu, a vláda nadále ztrácí důvěru občanů," napsal ČTK Okamura. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na twitteru ironicky zmínila, že si premiér Andrej Babiš (ANO) zřejmě vybírá ministry podle počtu kauz, aby se zapomnělo na jeho vlastní. "Nový den - nový důvod k rezignaci ministra Arenbergera," uvedla.

Šéf lidovců Marian Jurečka připomněl nedávné Arenbergerovo vyjádření, že řada nemovitostí chyběla v majetkovém přiznání kvůli tomu, že se automaticky "neprokopírovaly" z katastru nemovitostí. "Nechápu to pohoršování nad panem ministrem. Tak, jak se omylem 'nepropsal' majetek v majetkovém přiznání, tak se náhodou 'propsal' nájemní vztah fakultky do jeho nemovitosti. Co nám na tom je nejasné, komu z vás se to občas nestane!" napsal na twitteru.

Babiš dnes podobně jako u dalších zjištění o majetku ministra zdravotnictví uvedl, že Arenberger musí záležitost do detailu vysvětlit. "Je to pochybení, je to špatně a musí to vysvětlit. Já určitě dokončím nějakou kontrolu hospodaření nemocnice, kde byl ředitelem, abychom se přesvědčili, že je všechno v pořádku," řekl Babiš ČTK.