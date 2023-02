Info.cz: Marketér Marek Prchal a Andrej Babiš ukončili spolupráci

Praha - Marketér Marek Prchal a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) ukončili spolupráci, která trvala deset let. Prchal to potvrdil serveru Info.cz. Důvodem podle něj není výsledek prezidentských voleb, konec v marketingovém týmu hnutí ANO byl naplánován už před nimi. Prchala nedávno ze svých řad vyloučilo sdružení reklamních profesionálů Art Directors Club Czech Republic (ADC). Babišovu kampaň před druhým kolem prezidentské volby totiž považovalo za neetickou.

"Bylo to deset let, které jsou jednou za život,“ řekl serveru Prchal. "S Andrejem Babišem jsme se rozloučili a popřáli si hodně štěstí," dodal.

Prchal byl součástí marketingového týmu ANO od roku 2013, kdy se hnutí dostalo do Sněmovny se ziskem 47 mandátů. Stalo se součástí vlády Bohuslava Sobotky spolu s ČSSD a KDU-ČSL. Prchal jako odborník na on-line komunikaci a sociální sítě byl od té doby u všech kampaní. Babiš ho po sněmovních volbách v roce 2017 označil za "génia sociálních sítí", chválil ho i za knihu O čem sním, když náhodou spím.

Prchal stál také u zrodu webu Médiář.cz, který se zaměřuje na marketing a média. V minulosti se mimo jiné podílel na prezidentské kampani Karla Schwarzenberga nebo radil pražské primátorce Adrianě Krnáčové. Kromě toho se věnoval grafickému designu a žurnalistice.

Před několika dny se stal prvním členem, kterého za 30 let fungování vyloučilo sdružení ADC. Podle členů překročila Babišova kampaň nejen profesionální, ale i etické hranice. Předseda hnutí ANO čelil kritice za billboardy s textem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják. Prezident Babiš." Kritici mu vyčítali to, že straší voliče. Babiš přiznal, že se text nepovedl, a slíbil, že ho změní. Na billboardech se pak objevily nové plakáty s nápisem "Generál nevěří v mír" s dovětkem "Volte mír. Volte Babiše".

Babiš nakonec ve druhém kole prezidentské volby prohrál o téměř milion hlasů s bývalým vysokým představitelem NATO generálem Petrem Pavlem. V pondělním rozhovoru pro Mladou frontu DNES pak Babiš uvedl: "Je pravda, že náš marketér kampaň úplně nezvládl. Úplně se nepovedl ten billboard, na kterém neměl být voják, ale generál, a měl mluvit o míru. A ne o válce. Měli jsme se také víc držet hesla, že pomáhám lidem." Konkrétní jméno marketéra ale neuvedl.