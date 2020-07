Inflace zrychlila růst na 3,3 %, zdražily potraviny či bydlení

Inflace v Česku, vývoj meziročních a meziměsíčních hodnot od června 2019 do června 2020.

Inflace v Česku, vývoj meziročních a meziměsíčních hodnot od června 2019 do června 2020. ČTK/Zdeněk Rusek

Praha - Spotřebitelské ceny v červnu zrychlily růst na 3,3 procenta z květnových 2,9 procenta. Zdražovaly hlavně potraviny a bydlení, ale dražší byl i alkohol a tabák. Naopak méně než před rokem lidé v červnu platili za dopravu a telekomunikační služby. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny zboží v červnu vzrostly meziročně o 3,4 procenta, ceny služeb o 3,1 procenta.

"K červnovému meziročnímu růstu inflace přispěly nejvíce ceny potravin, bydlení, ale také dražší alkohol a tabák. Ceny tabákových výrobků vzrostly ve srovnání s loňským červnem o více než 12 procent, ceny piva a vína byly vyšší o více než pět procent," vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Výrazně více než před rokem platili spotřebitelé letos v červnu za ovoce, které zdražilo o 27,2 procenta. O téměř 16 procent zdražil cukr a téměř 13procentní zdražení statistici zaznamenali u mouky. O více než desetinu podražilo meziročně také vepřové a uzeniny.

Výrazně zdražil například květák. Zatímco loni v červnu stál kilogram podle údajů ČSÚ necelých 37 korun, letos už to bylo přes 58 Kč. Obdobně brokolice zdražila meziročně o 20 korun na více než 49 Kč za kilo. Ještě větší zdražení bylo u některých druhů ovoce. O 23 korun na 140,51 za kilogram zdražily jahody a cena citronů stoupla za 12 měsíců o více než 27 korun na 75,68 Kč.

Hlouběji do peněženky než loni museli sáhnout i zákazníci v řeznictví. Za kilo poličanu platili letos v červnu téměř 244 koruny, o zhruba 34 Kč více. Anglická slanina zdražila o 18 korun na 193,27 koruny za kilogram.

Kromě potravin vydávali lidé v červnu více peněz také za bydlení. Ceny nájmů bytů stouply meziročně o 3,1 procenta. Za elektřinu lidé platili o 7,6 procenta více. vyšší byly také ceny vodného a stočného či plynu.

Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly v červnu také ceny v oddíle stravování a ubytování. Ceny stravovacích služeb stouply podle statistiků o 5,5 procenta.

Naopak o 2,6 procenta klesly oproti loňskému roku ceny v oddíle doprava. O čtyři procenta zlevnily také ceny telefonních a faxových služeb.

Ve srovnání s květnem vzrostly ceny v červnu o 0,6 procenta. Také v tomto případě byl vývoj ovlivněn zejména zdražováním alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Z potravin byly vyšší především ceny ovoce, které stouply o necelá procenta. Naopak ceny zeleniny či nealkoholických nápojů klesly.

Analytici: ČNB nemá důvod k dalšímu uvolňování měnové politiky

Česká ekonomika nečelí riziku příliš nízké inflace či dokonce deflace, Česká národní banka (ČNB) tak nemá důvod uvažovat o dalším uvolňování své měnové politiky, a naopak může být tolerantní k případnému dalšímu posílení koruny. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Spotřebitelské ceny v červnu zrychlily růst na 3,3 procenta z květnových 2,9 procenta.

Hlavní příčinou nečekaného zrychlení červnové inflace byly ceny alkoholických nápojů a tabáku, kde se projevil postupný náběh vyšší spotřební daně, upozornil analytik ING Bank Jakub Seidler. "Mírně v červnu zrychlily také ceny pohonných hmot, z meziročního pohledu jsou však jejich ceny stále o pětinu nižší. Stejně jako v minulém měsíci dále zrychlily ceny automobilů, naopak poprvé od září 2019 meziměsíčně klesly ceny potravin a jejich příspěvek k růstu inflace se tak zmírnil," uvedl.

Inflace skončila vysoko na prognózou ČNB, což jí dává do rukou další argument neuvažovat předčasně o dalším uvolňování již tak extrémně uvolněné měnové politiky, míní analytik ČSOB Petr Dufek. Na druhou stranu je podle něj současný inflační pohyb dočasný a ve druhé polovině roku již inflační tlaky výrazně zeslábnou. Zafunguje i vysoký srovnávací základ z loňského roku, a tak se inflace už na podzim může velmi rychle vrátit pod 2,5 procenta, dodal.

Ve zbytku roku by měla podle analytiků celková meziroční inflace klesnout, pravděpodobně ale zůstane viditelně nad dvouprocentním inflačním cílem centrální banky a bude se spíš nacházet okolo tří procent. Analytik Generali Investments Radomír Jáč za celý rok 2020 čeká průměrnou inflaci kolem 3,2 procenta. V roce 2021 by v důsledku předchozího poklesu ekonomické aktivity měla inflace klesnout do oblasti dvouprocentního cíle ČNB a přechodně zřejmě i pod dvouprocentní úroveň, odhadl.