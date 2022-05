Inflace v USA v dubnu zpomalila na 8,3 procenta, je ale poblíž 40letého maxima

Washington - Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v dubnu zpomalil na 8,3 procenta z březnových 8,5 procenta. Inflace ale zůstává poblíž 40letého maxima. V dnešní zprávě to oznámilo americké ministerstvo práce. Analytici očekávali, že z březnové hodnoty 8,5 procenta inflace sestoupí zhruba na 8,2 procenta. Výsledek souvisí především s tím, že ze svých dřívějších maxim sestoupily ceny benzinu.

Ve srovnání s předchozím měsícem se ceny zvýšily o 0,3 procenta. To byl nejslabší růst od loňského srpna, zdůraznil úřad. Ceny ale v dubnu sedmý měsíc po sobě rostly tempem přesahujícím šest procent. V březnu se ceny meziměsíčně zvýšily o 1,2 procenta, nejvíce od září 2005.

Zpomalení růstu cen je ale pravděpodobně dočasné, uvedla agentura Reuters. Ceny benzinu, které se na zpomalení inflace podílely nejvíce, opět rostou - na začátku tohoto týdne stál galon (asi 2,8 litru) v průměru 4,161 USD, zatímco v dubnu jeho cena klesla pod čtyři dolary, uvádí vládní Úřad pro energetické informace (EIA).

Takzvaná jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavější ceny potravin a energií, v dubnu meziročně stoupla o 6,2 procenta. Ekonomové čekali šestiprocentní růst.

Inflace v USA je teď vysoko nad dvouprocentním cílem americké centrální banky (Fed). Ta v březnu ve snaze dostat růst cen pod kontrolu poprvé od konce roku 2018 zvýšila svou základní úrokovou sazbu, a to o čtvrt procentního bodu do rozpětí 0,25 až 0,50 procenta. Minulý týden základní sazbu podle čekávání zvýšila o dalšího půl procentního bodu do rozmezí 0,75 až 1,00 procenta, což bylo svým rozsahem nejvýraznější zvýšení úroků za posledních 22 let.