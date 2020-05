Inflace v dubnu zpomalila na 3,2 pct, pomohlo zlevnění paliv

Praha - Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zpomalil na 3,2 procenta z březnových 3,4 procenta. Důvodem byl hlavně pokles cen pohonných hmot. Naopak pokračovalo zdražování potravin, především ovoce a zeleniny. Informoval o tom dnes Český statistický úřad (ČSÚ). V meziměsíčním srovnání byla dubnová inflace nižší o 0,2 procenta. Data podle analytiků naznačují, že inflace přestává být kvůli dopadům pandemie v ekonomice problém a že bude dále klesat. Inflace byla o 0,2 procentního bodu vyšší, než odhadovala ČNB.

Také ve srovnání s březnem vývoj inflace ovlivnilo zejména zlevnění paliv o desetinu. "Jednalo se o vůbec největší meziměsíční cenový pokles v historii měření od roku 1993," uvedla ke zlevňování paliv vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Ve srovnání s loňským dubnem zlevnily pohonné hmoty v Česku o 16,7 procenta. Průměrná cena Naturalu 95 klesla na 26,37 koruny za litr a cena nafty na 26,83 Kč za litr.

Meziročně o pět procent levnější byly také ceny telefonních a faxových služeb.

V dubnu naopak zrychlil meziroční růst cen potravin a nealkoholických nápojů. Téměř o čtvrtinu zdražilo ovoce, za zeleninu kupující platili o téměř 12 procent více. Ceny vepřového masa stouply proti loňskému dubnu skoro o 19 procent, mouka zdražila o 16,6 procenta a cukr o 16,2 procenta.

Lidé v dubnu zaplatili více také za bydlení. Ceny nájemného vzrostly meziročně o 4,3 procenta, elektřiny o 8,6 procenta a vodného o 5,3 procenta. O více než desetinu podražily v dubnu také lihoviny.

Inflace přestává být podle analytiků v ekonomice problémem

Dnešní údaje o dubnové inflaci podle ekonomů naznačují, že inflace navzdory rostoucím cenám potravin přestává být kvůli dopadům šíření koronaviru v české ekonomice problém. V následujících měsících by měla inflace dále klesat a podle některých analytiků by mohla ke konci roku klesnout i pod dvě procenta. Na druhou stranu přílišný pokles inflace a hrozba deflace by mohla do budoucna Českou národní banku vést k využití nestandardních nástrojů měnové politiky, jako je například kurzový závazek, upozornili ekonomové.

"Zatímco ještě na začátku roku měla ČNB obavy z přílišných inflačních tlaků, nyní se znovu potvrzuje, že jsou dávno pryč. Inflace v dubnu podle očekávání poklesla a nic nebrání tomu, aby se dál snižovala," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Inflace se podle něj v dalších měsících sníží pod tři procenta a dále by se mohla dostat až pod dvě procenta.

Pravděpodobnost deflace ale podle Dufka zůstává velmi nízká. "Ačkoliv inflace už není a ještě dlouho ani nebude problémem české ekonomiky, je třeba jí právě z tohoto pohledu věnovat velkou pozornost. Manévrovací prostor ČNB je v rámci tradičních mezí už téměř vyčerpaný, a tak případné zrychlení desinflačního trendu může centrální banku tlačit do nestandardních řešení. Záporné úrokové sazby by byly asi tím posledním krokem," dodal.

Obavy z deflace, které by mohly ČNB dotlačit do více nestandardních nástrojů měnové politiky, jsou ale i podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera prozatím předčasné. Pokud by ovšem měla centrální banka do budoucna přistoupit podle Tomáše Volfa ze společnosti Citfin k nestandardním opatřením, budou to zřejmě opět intervence proti koruně.

V příštích měsících přitom k poklesu inflace bude přispívat podle hlavního ekonoma Deloitte David Marka zejména pokles domácí poptávky a naopak opačným směrem oslabení kurzu koruny. "Stejně jako u ostatních ekonomických indikátorů i odhad vývoje inflace ztěžuje vysoká míra nejistoty dalšího vývoje pandemie a rozsahu ekonomických dopadů. Nicméně zdá se, že inflace nebude ten hlavní problém, jak si ještě na začátku roku centrální banka myslela," uvedl.

V nejbližších měsících je podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka ještě nutné počítat s meziročním růstem inflace kolem tří procent, avšak ve druhé polovině letošního roku a zejména v jeho závěru budou inflační tlaky v domácí ekonomice rychle odeznívat. V závěru roku by se tak podle Nováka mohla inflace dokonce dostat pod dvě procenta. "To bylo ještě na začátku února nemyslitelné. Zajímavé je, že se do cen alkoholu ani v dubnu stále plně nepropsalo zvýšení spotřební daně z lihu ze začátku letošního roku," upozornil.

Hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč upozornil, že za normálních okolností jsou údaje o inflaci ostře sledovanou zprávou s potenciálně výraznými dopady na finanční trhy. "Momentálně ale aktuální úroveň inflace není až tak důležitou zprávou: centrální banka i finanční trhy předpokládají do dalších měsíců pokles inflace v české ekonomice s tím, jak HDP vykáže letos výrazný propad, což povede k výraznému zmírnění cenových tlaků," uvedl.

Dubnová inflace byla vyšší, než odhadovala ČNB

Dubnová meziroční inflace byla o 0,2 procentního bodu vyšší, než odhadovala Česká národní banka v prognóze. Uvedl to dnes ředitel sekce měnové ČNB Petr Král. Důvodem rozdílu byla vyšší než očekávaná jádrová inflace, která je očištěná o sezónní vlivy, změny regulovaných cen, daňové úpravy a jiná administrativní opatření. Meziroční inflace v dubnu podle dnešních údajů Českého statistického úřadu klesla na 3,2 procenta.

Odchylky ve vývoji ostatních složek inflace od prognózy byly podle Krále malé nebo nulové. Růst regulovaných cen zvolnil o něco více, než ČNB očekávala. Propad cen pohonných hmot odrážející kolaps světových cen ropy byl mírně výraznější. Nižší než očekávané byly dopady změn nepřímých daní, které souvisely s poněkud pozvolnějším promítáním zvýšené spotřební daně na tabák do cen cigaret. Plně se pak naplnila prognóza ČNB ohledně rychlého růstu cen potravin, ve kterém se projevuje vysoká poptávka po potravinách, nedostatek pracovníků v zemědělství v Evropě a omezení mezinárodní dopravy vlivem koronavirové pandemie.

Zpomalení inflace je podle Krále zhruba v souladu s aktuální prognózou ČNB. "Ta očekává, že se inflace v nejbližších měsících rychle vrátí do tolerančního pásma cíle, a to především vlivem v souhrnu protiinflačních dopadů koronavirové krize v podmínkách hlubokého propadu domácí ekonomiky," uvedl. Dodal, že inflace koncem letošního roku klesne k dvouprocentnímu cíli a v roce 2021 se bude nacházet poblíž dvouprocentního cíle ČNB.