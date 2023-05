Inflace v dubnu zpomalila na 13,1 až 13,4 procenta, odhadují analytici

Praha - Tempo růstu spotřebitelských cen i v dubnu zpomalovalo. Podle analytiků meziroční inflace klesla na 13,1 až 13,4 procenta z březnových 15 procenta. Je to ale především projev vyšší srovnávací základny z loňského roku. Meziměsíčně podle nich ceny vzrostly o 0,2 až 0,4 procenta, zdražování táhly především potraviny. Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní údaje o dubnové inflaci ve čtvrtek.

"Inflace by měla pokračovat v postupném sestupu. Ten je primárně ovlivněn vlivem srovnávací základny, když z meziročního srovnání vypadávají po 12 měsících silná loňská zvýšení cen," uvedli analytici České spořitelny. V dubnu podle nich meziroční inflace dosáhla 13,4 procenta, v dalších měsících bude dál klesat. V červnu očekávají zvolnění pod deset procent.

Také analytici Raiffeisenbank zdůvodňují zpomalování inflace loňskou srovnávací základnou. Upozorňují, že například ceny pohonných hmot meziročně klesly o zhruba 17 procent. "Největším proinflačním impulzem během dubna byly pravděpodobně ceny potravin," uvedli. Meziroční inflaci v dubnu odhadují na 13,3 procenta.

"Ani v dubnu nás pravděpodobně nepotěší statistika cen v oddíle potravin, které budou pokračovat ve zdražování. Meziměsíční růst cen očekávám i v kategorii odívání a obuvi a také stravování a ubytování. Úleva by měla naopak přicházet ze zlevňujících pohonných hmot a vzhledem k sezonnosti i od cen rekreací," řekl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. Meziměsíční inflaci v dubnu očekává 0,4 procenta, meziročně ceny podle něj vzrostly o 13,4 procenta.

Analytici Komerční banky očekávají v dubnu meziroční inflaci 13,1 procenta. "Pokles celkové inflace by měl podle naší prognózy v nejbližších měsících pokračovat, a to až na zhruba deset procent v polovině roku. Mírně pod deseti procenty by se inflace měla držet po celé druhé letošní pololetí a za celý rok 2023 dosáhnout průměrných 11,8 procenta," uvedli.

V březnu inflace zpomalila na 15 procent z únorových 16,7 procenta. Podle analytiků byla i tehdy hlavním důvodem poklesu změna srovnávací základny.