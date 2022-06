Inflace v ČR stoupla na 16 % a ještě poroste, je devátá nejvyšší v Evropě

Spotřebitelské ceny v Česku v květnu meziročně stouply o 16 procent, růst tak dále zrychlil z dubnových 14,2 procenta. Nadále se zvyšovaly zejména ceny bydlení, potravin a pohonných hmot. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Praha - Meziroční inflace v květnu stoupla na 16 procent z dubnových 14,2 procenta. Nadále se zvyšovaly zejména ceny bydlení, potravin a pohonných hmot. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Inflace tak zůstává nejvyšší od prosince 1993, kdy se ceny meziročně zvýšily o 18,2 procenta. Z analýzy společnosti Portu vyplývá, že inflace v ČR je devátá nejvyšší v Evropě a 26. nejvyšší ve světě. Podle Hospodářské komory bude mít vysoká inflace za následek, že více podniků letos utlumí své investice. Podle analytiků budou ceny dále růst a inflace bude kulminovat ve třetím čtvrtletí až kolem 17 procent. Podle některých ekonomů se tak zvyšuje pravděpodobnost, že se ekonomika dostane do recese.

Nad očekávání vysoká květnová inflace podle ekonomů povede k dalšímu výraznému růstu úrokových sazeb České národní banky (ČNB), přičemž řada z nich očekává zvýšení o jeden procentní bod i více. Základní úroková sazba nyní činí 5,75 procenta. Květnová meziroční inflace byla o 1,1 procentního bodu vyšší, než odhadovala ČNB v aktuální květnové prognóze. Zveřejněná data o inflaci za květen podle ČNB představují proinflační riziko jak vůči základnímu scénáři jarní prognózy, tak vůči scénáři se vzdálenějším horizontem měnové politiky. "Se základním scénářem prognózy je přitom konzistentní další strmý nárůst tržních úrokových sazeb do poloviny letošního roku," uvedl.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) vláda může v boji proti inflaci pomoci tím, že bude brzdit nápady opozice na gigantické výdaje a bude pomáhat lidem postiženým růstem cen adresně a úsporně tak, jak to doporučila Národní rozpočtová rada. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že vláda proti růstu cen aktivně postupuje. Kvůli rozhazovačné politice minulé vlády jsou však podle něj veřejné finance v rozvratu. Podle bývalého premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je inflace způsobena externími vlivy, vláda by proto měla lidem plošně pomoci zejména s vysokými cenami energií.

Potraviny a nealkoholické nápoje v květnu meziročně zdražily o 15,1 procenta, u bydlení si lidé připlatili hlavně za energie. Zdražování potravin a nealkoholických nápojů přitom zrychluje. Ceny zemního plynu byly meziročně vyšší o 49,2 procenta, tuhých paliv o 30,1 procenta, elektřiny o 30,8 procenta, tepla a teplé vody o 17,8 procenta. Za pohonné hmoty si čerpací stanice účtovaly o 44,3 procenta víc než před rokem.

Do současných cen potravin v obchodech se přitom podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy propsalo masivní zdražování zemědělských surovin. Vysoká cena je podle něj často způsobena spíše panikou než skutečným nedostatkem surovin. Někteří velkozemědělci podle něho navíc současnou situaci využívají a prodávají staré zásoby za nové ceny. Pokud chce stát lidem od zdražení potravin ulevit, ministerstvo zemědělství by mělo navrhnout snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na potraviny, řekl dnes Prouza. Dodal, že zemědělské suroviny jsou v současné době na celém světě nejdražší v historii

"Inflace by měla kulminovat na začátku třetího čtvrtletí kolem 17 procent a následně velmi pozvolna zpomalovat. Po celou druhou polovinu letošního roku je však nutné počítat s meziročním růstem cenové hladiny velmi výrazně nad deseti procenty. V souhrnu za celý letošní rok lze očekávat růst inflace v rozmezí mezi 14 až 15 procenty, vysoké ceny se tak budou negativně promítat do slabší spotřeby domácností. Pravděpodobnost hospodářské recese se jednoznačně zvyšuje," upozornil analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Podle něj vysoká květnová inflace v kombinaci s obměnou bankovní rady ČNB vytvářejí pro centrální bankéře prostor pro poslední razantní zvýšení úrokových sazeb na konci června, a to minimálně o jeden procentní bod.

Podle dat Hospodářské komory roste počet firem, které se rozhodly, že letos utlumí své investice, nebo nebudou investovat peníze do zefektivnění nebo rozšíření výroby, do budov ani zařízení. "Pokud podniky neinvestují do technologických inovací, strojů a zařízení, výzkumu a vývoje, ztrácejí svou konkurenceschopnost například vůči západním podnikům," upozornil mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Komora proto vyzvala vládu, aby stát k těmto útratám firmy více podněcoval.

Českomoravská drůbežářská unie i Potravinářská komora apelují na vládu, aby zavedla kompenzace vysokých cen energií v rámci tzv. dočasného krizového rámce EU. Uvítaly by, aby nastavení bylo co nejjednodušší a kompenzace kopírovala růst ceny energií. Podle prezidentky Potravinářské komory Dany Večeřové by kompenzace snížily tlak na růst cen a nyní bude hodně záležet na politice vlády. Uvedla, že řada států EU již krizového rámce využila. Drůbežáři dnes upozornili, že jsou i přes zvýšení výkupních cen zhruba šest korun pod výrobními náklady.

Vyšší než letos byla meziroční inflace naposledy v roce 1993. Dostala se tehdy až nad 20 procent. Meziměsíční inflaci 4,4 procenta z letošního ledna převyšuje jen nárůst o 8,5 procenta z ledna 1993.