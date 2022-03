Inflace v ČR může vystoupat až kolem 13 a 14 procent, řekl Rusnok

Praha - Inflace v Česku může vystoupat až na úrovně kolem 13 a 14 procent, řekl guvernér České národní banky Jiří Rusnok v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Inflace bude podle něj odeznívat déle a snižování přichází v úvahu až v příštím roce, dodal.

Meziroční růst spotřebitelských cen se v únoru vyšplhal na 11,1 procenta, což byla nejvyšší hodnota od června 1998. Údaj ještě nezohledňuje dopady války na Ukrajině a byl o 1,4 procentního bodu vyšší, než odhadovala ČNB v únorové prognóze.

"Jestli jsme očekávali, že se ceny zastaví na úrovních deseti nebo 11 procent, tak teď se to číslo posouvá. Jestli o jeden, dva nebo tři procentní body, nedokážu odhadnout. Strop inflace v měsíčních údajích může být někde kolem 13 a 14 procent," řekl Rusnok. Jde podle něj o jeho soukromý odhad a stejně tak si není jistý, zda se tato čísla objeví už za letošní březen.

"Bude to vyšší, než jsme čekali, a také odeznění z vyšší úrovně bude trvat déle," uvedl dále guvernér. "Snižování přichází v úvahu až v roce příštím, pokud se situace normalizuje," dodal.

O možném dalším zvýšení základní úrokové sazby čeká bankovní radu ČNB na konci března těžká debata, řekl Rusnok. Sazba je od počátku února 4,5 procenta, tedy nejvyšší od roku 2002. Ve hře je podle guvernéra jak jemná korekce sazby, tak silnější impuls. "O celý procentní bod asi ne, to už by bylo příliš, takový impuls by nebyl odůvodnitelný. Potřeba vyšších sazeb není tak naléhavá, už jsme na dostatečných úrovních," řekl Rusnok.

Intervence proti nadměrným výkyvům kurzu a oslabování české měny, které korunu postihlo po vpádu ruské armády na Ukrajinu, ČNB oznámila před deseti dny. Kurz od té doby výrazně zpevnil k euru i dolaru. "Nervozita vyprchala za týden, dnes je koruna pod 25 (Kč/EUR). Myslím, že bude posilovat dál," řekl Rusnok k dopadům intervencí. V pololetí by se podle něj měla koruna dostat na 24,20 až 24,30 Kč/EUR.

Měnové intervence budou podle guvernéra ČNB patrně pokračovat týdny až měsíce. "Oslabovat vlastní měnu může ČNB donekonečna, posilovat vlastní měnu donekonečna nemůžete. Nemůže to být práce na roky. Vyčerpání rezerv bych se nebál, koruna nebude potřebovat podporu devizových rezerv roky," uvedl Rusnok. ČNB od předešlých intervencí disponuje devizovými rezervami v přepočtu zhruba za čtyři biliony korun.