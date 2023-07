Inflace se v červnu podle analytiků dostala pod deset procent

Praha - Tempo růstu spotřebitelských cen zvolňovalo i v červnu a inflace se poprvé od ledna 2022 dostala pod deset procent. Shodují se na tom analytici, které ČTK oslovila. Na snižování inflace podle nich působí srovnávací základna loňského roku, projevuje se ale i silná koruna a nižší poptávka. V květnu byla inflace 11,1 procenta. Údaje o červnové inflaci zveřejní Český statistický úřad (ČSÚ) ve čtvrtek.

"Meziroční inflaci za červen odhadujeme na 9,7 procenta," uvedli analytici Raiffeisenbank. "K dezinflačnímu procesu nejvíce přispívají klesající ceny pohonných hmot, které v meziročním srovnání byly nižší o více než 20 procent. Důvodem je vysoká srovnávací základna z loňského roku, kdy ceny pohonných hmot během léta atakovaly svá historická maxima," doplnili. Klesat by měly i regulované ceny vzhledem ke zlevnění elektřiny a plynu na burzách a působení vládního stropu. Naopak ceny potravin podle nich přispívají k pokračování vysoké inflace.

"Oproti květnu došlo pravděpodobně k dalšímu mírnému zdražení v oddíle potravin a s příchodem turistické sezony patrně zamířily vzhůru i ceny rekreací. Zdražování pak zřejmě pokračovalo i u stravovacích a ubytovacích služeb a u oděvů a obuvi. Uklidnění by naopak mělo přicházet v kategorii bydlení, kde by mohlo dojít k mírnému poklesu cen. Přibližně neutrálně pak do inflace oproti květnu vstoupí stagnující ceny pohonných hmot a vybavení pro domácnost," hodnotí cenový vývoj hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. Proti květnu podle něj cenová hladina vzrostla o 0,4 procenta, což by znamenalo meziroční inflaci 9,8 procenta.

Také podle analytiků České spořitelny byla meziroční inflace v červnu 9,8 procenta. "Vedle vlivu srovnávací základny působí řada protiinflačních faktorů, mezi nimiž je nejvýznamnější utlumená spotřeba domácností, klesající ceny energií, pohonných hmot či nemovitostí a inflaci oslabuje také silná koruna. Mírnější je také růst cen potravin, ačkoliv nejistota okolo jejich budoucího vývoje zůstává značná a oboustranná," uvedli.

V dalších měsících očekávají analytici České spořitelny další zvolňování inflace, v červenci se podle nich sníží na 8,6 procenta a v srpnu na 8,2 procenta. Předpokládají, že na počátku příštího roku by se mělo tempo růstu cen dostat ke třem procentům.