Inflace podle Jurečky dál poroste, s experty jedná o reakci na zdražování

Praha - Ještě několik měsíců poroste inflace v Česku podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Novinářům řekl, že pracovní tým poradní Národní ekonomické rady vlády (NERV) dnes probíral další úpravy sociálního systému a valorizaci penzí k začátku příštího roku. K žádné úpravě kritérií tým nedospěl, své závěry předloží dalším ekonomům v poradním sboru kabinetu a vládě.

Spotřebitelské ceny v Česku v červnu meziročně stouply o 17,2 procenta. V květnu to bylo o 16 procent, růst zrychlil již podvanácté za sebou. Inflace je nejvyšší od prosince 1993.

V souvislosti s výrokem ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) o brzkém poklesu cen potravin Jurečka uvedl, že na burzách ceny některých komodit klesají, například pšenice. Mohlo by se to podle něj projevit zastavením růstu cen, "někde by mohlo dojít i k poklesu".

Meziroční inflace, která byla v červnu nejrychlejší od roku 1993, se v příštích měsících kvůli vývoji cen energií podle analytiků zřejmě ještě zvýší. Jurečka uvedl, že vláda připravila opatření cílící ke zranitelným skupinám, vyjmenoval automatickou valorizaci penzí, zvyšování životního a existenčního minima či kroky k podpoře rodin.