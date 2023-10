Inflace podle analytiků v září klesla, ceny se snížily i meziměsíčně

Praha - Meziroční inflace v září dál klesala, ze srpnových 8,5 procenta se snížila přinejmenším o procentní bod. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. Na rozdíl od předchozího měsíce přineslo podle nich září i meziměsíční pokles cen, proti srpnu se podle odhadů analytiků snížily o 0,2 až 0,4 procentního bodu. Meziměsíční zlevnění očekávají u potravin, zdražení naopak u pohonných hmot. Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní údaje o zářijové inflaci v úterý.

"Meziroční inflace se podle našeho odhadu v září snížila na 7,2 procenta ze srpnových 8,5 procenta. To by odpovídalo meziměsíčnímu poklesu cen v průměru o 0,4 procenta. K tomu podle nás přispěly nižší regulované ceny a levnější potraviny. V regulovaných cenách by se měla projevit první vlna většího snižování cen energií pro domácnosti," uvedli analytici Komerční banky.

"I v průběhu září pokračovalo zdražování pohonných hmot vlivem vyšších cen ropy a slabého kurzu koruny. Většina ostatních kategorií ovšem působila naopak ve směru nižší inflace. Zlevnění pravděpodobně nastalo u potravin, kde se postupně projevuje nedávný strmý pokles cen zemědělských výrobců, a po skončení sezony dovolených tradičně výrazně zlevní i rekreace," soudí hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. "V souhrnu by měly převážit proti-inflační faktory a meziměsíčně tak cenová hladina podle nás klesne o 0,3 procenta, což by odpovídalo meziroční inflaci na úrovni 7,3 procenta," dodal.

Analytici Raiffeisenbank předpokládají, že v září inflace klesla na 7,5 procenta. Podle nich v meziročním srovnání zpomaluje růst cen energií a potravin. "Vzhledem k předchozím výsledkům cen zemědělských výrobců se dá předpokládat, že existuje prostor ještě pro rychlejší pokles cen potravin," konstatovali.

V říjnu by se meziroční inflace měla naopak zvýšit. Analytici České spořitelny předpokládají, že přesáhne devět procent. "To ale nebude způsobeno vývojem ekonomiky, nýbrž loňským úsporným tarifem, který byl v rámci dat inflace započítán jako výrazné snížení cen elektřiny, což pro meziroční vývoj inflace během čtvrtého čtvrtletí letošního roku znamená nízkou základnu," upozornili. V dalších měsících se podle nich inflace vrátí k poklesu, skokově spadne v lednu.