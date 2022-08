Inflace na Slovensku zrychlila na 13,6 %, je nejvyšší za více než 22 let

Bratislava - Meziroční míra inflace na Slovensku v červenci vystoupila na 13,6 procenta, a zrychlila tak z 13,2 procenta v červnu, informoval dnes ČTK slovenský statistický úřad. Spotřebitelské ceny v zemi tak rostly nejrychleji za posledních více než 22 let. V České republice byla inflace v červenci ještě výrazně vyšší než na Slovensku.

Inflaci na Slovensku ovlivnily zejména vyšší ceny potravin a nealkoholických nápojů, na které spolu s náklady na bydlení a energie Slováci vynakládají dohromady nejvíce peněz. Potraviny proti loňsku zdražily o 19,9 procenta. Ceny chleba a obilnin, masa, stejně jako mléka, sýrů a vajec byly vyšší shodně o více než 20 procent. Za jedlé oleje a tuky si zákazníci připlatili více než polovinu. Vrchol letní sezony podle statistiků mírně tlumil zdražování zeleniny a ovoce.

Ceny v kategorii bydlení a energie stouply proti loňskému červenci o 16,1 procenta, k růstu cen energií ze začátku letošního roku se přidalo zdražování pevných paliv. Stouply i ceny stavebních materiálů.

"Inflace by už mohla atakovat svůj letošní vrchol, byť nepatrné zrychlení během srpna nelze zcela vyloučit. Inflace by měla setrvat na úrovni kolem 12-13 procent až do konce letošního roku. Na úrovní kolem deseti procent by se přitom růst cen mohl udržet i v příštím roce," uvedl v komentáři k inflaci analytik bankovního domu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.

Inflace na Slovensku zrychluje nepřetržitě od loňského února, kdy dosáhla 0,9 procenta. V uplynulých pěti měsících bylo tempo meziroční míry inflace dvouciferné. V meziměsíčním srovnání inflace v červenci dosáhla 0,8 procenta, což bylo nejméně od začátku letošního roku.

V České republice meziroční inflace v červenci potřinácté v řadě zrychlila. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 17,5 procenta, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v červnu.