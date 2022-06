Inflace může prodražit stavbu dálnice D55 odhadem i o 30 procent, řekl Mátl

Staré Město (Uherskohradišťsko) - Rostoucí inflace může prodražit stavbu dvou úseků dálnice D55 mezi Babicemi a Starým Městem na Uherskohradišťsku a Starým Městem a Moravským Pískem na Hodonínsku odhadem i o 30 procent, tedy až o 1,5 miliardy korun. Novinářům to ve Starém Městě řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) mají smlouvy se zhotoviteli obou staveb inflační doložky, díky kterým budou moci navýšení ceny uplatnit. Oba úseky plánuje ŘSD zprovoznit v roce 2024.

Úsek mezi Babicemi a Starým Městem je dlouhý téměř 8,5 kilometru. Za 2,85 miliardy korun bez DPH jej od září 2020 staví sdružení společností Eurovia a Strabag. Úsek ze Starého Města do Moravského Písku je dlouhý 8,8 kilometru, staví se od loňského září. Za více než 1,95 miliardy korun bez DPH tuto část dálnice buduje Skanska. Náklady však budou ve skutečnosti vyšší. "Navýšení ceny odpovídá pokaždé inflaci předchozího roku. Čili dá se očekávat, že opravdu s těmi dalšími lety se finanční prostředky v souvislosti s teď aktuální inflací budou přece jenom vracet," řekl Kupka.

Podle Mátla se smluvní cena násobí koeficienty, jejichž výši ovlivňuje míra inflace. "Musíme počítat, že nějakých 30 procent v průměru tady zaplatíme za inflaci. To se můžeme pohybovat mezi jednou až 1,5 miliardy navíc. Je to smluvní mechanismus, není to žádná platba navíc," řekl ČTK a Českému rozhlasu Mátl.

Oba úseky podle ministra míří k otevření v roce 2024, přestože ani jim se nevyhnuly některé problémy. "To, co provází všechny stavby v České republice, je teď dramatické zdražování stavebního materiálu, ale také nedostatek. Například kameniva. A to je jeden z problémů tady na té stavbě, protože zdroje, ložiska, jsou poměrně daleko a stavba je musí dovážet často ze 60 kilometrů vzdálených míst," řekl Kupka.

Stavbu mezi Babicemi a Starým Městem zdržely i souběžné práce na železnici. Proti původně plánovanému otevření v červnu 2024 se tedy termín jejího zprovoznění podle Mátla zřejmě posune až na konec roku. Úsek mezi Starým Městem a Moravským Pískem by měl být hotový dřív, termín jeho zprovoznění však Mátl předpokládá spíše také ve druhé polovině přespříštího roku.

Letos v lednu zahájilo ŘSD přípravné práce na stavbě navazujícího čtyřkilometrového úseku dálnice D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem na Hodonínsku. Na jeho stavbu dostalo sedm nabídek, nejlevnější podala Skanska za 1,16 miliardy korun. Silničáři sice mají pravomocné stavební povolení, ale dosud nedokončili výkup pozemků. Podepsat smlouvu se zhotovitelem plánuje ŘSD v létě, zahájení stavby na podzim. "Na přelomu roku 2024 a 2025 bychom úsek mohli zprovoznit," doplnil Mátl.

Budované úseky dálnice D55 odvedou tranzitní dopravu ze silnice I/55 i ze silnice II/427. Po kompletní dostavbě v budoucnu D55 propojí střední, jihovýchodní a jižní Moravu. Dlouhá bude zhruba 100 kilometrů, u Břeclavi se napojí na dálnici D2.