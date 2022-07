Inflace dosáhla v červnu 17,2 pct, vzrostla podvanácté za sebou

Praha - Spotřebitelské ceny v Česku v červnu meziročně stouply o 17,2 procenta. V květnu to bylo o 16 procent, růst tak zrychlil již podvanácté za sebou. Nejvíce k tomu přispělo zdražování potravin. Inflace je nadále nejvyšší do prosince 1993. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Výsledek mírně překonal očekávání analytiků, kteří předpovídali inflaci 17 procent.

Ceny potravin v červnu meziročně vzrostly o 18 procent. Zvyšují se také náklady na bydlení. Zemní plyn zdražil téměř o 58 procent, tuhá paliva a elektřina zhruba o třetinu, teplo a teplá voda byly proti loňskému červnu dražší o 18,1 procenta. Za pohonné hmoty lidé platili o 47,5 procenta více. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 19,3 procenta a ceny služeb o 13,9 procenta, uvedl ČSÚ.

Z jednotlivých potravin se výrazně zvýšily například ceny mouky, a to o téměř 70 procent. Chleba zdražil o 28,6 procenta, drůbeží maso o třetinu, polotučné trvanlivé mléko o 42,3 procenta, máslo o 55,8 procenta, ostatní jedlé oleje o 58,7 procenta a cukr o 41,3 procenta. Ceny stravovacích služeb byly vyšší bezmála o čtvrtinu.

Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 1,6 procenta. "Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje," uvedli statistici. Zemní plyn zdražil proti květnu o 5,8 procenta, elektřina o 0,6 procenta, výrobky a služby pro běžnou údržbu a opravy bytu o 2,5 procenta a tuhá paliva o 3,1 procenta.

Mezi potravinami meziměsíčně vzrostly například ceny drůbežího masa, a to o 6,6 procenta. Za uzeniny lidé platili o 3,4 procenta více, za sýry a tvarohy o 3,9 procenta, za oleje a tuky o šest procent, za chleba o dvě procenta, za jogurty o 5,9 procenta a za brambory o 9,5 procenta. Naopak ovoce ve srovnání s květnem zlevnilo o 2,5 procenta a vepřové maso o 1,9 procenta.

Vývozní a dovozní ceny v květnu opět stouply, dál zdražují mimo jiné energie

Vývozní ceny v květnu meziročně stouply o 16,2 procenta, u dováženého zboží se ceny zvýšily o 20,7 procenta. Data dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Vliv na to mělo opět zdražení minerálních paliv, tedy plynu, ropy, ropných výrobků, elektřiny a uhlí. Výrazně rostly i ceny polotovarů a surovin, zejména dřeva, a obilovin. Meziměsíčně stouply v květnu vývozní ceny 3,1 procenta a dovozní o 2,1 procenta.

Největší vliv na meziroční nárůst vývozních cen měl podle statistiků růst cen polotovarů, především železa a oceli, kovových a dřevěných výrobků, jejich ceny stouply zhruba o 27 procent. Nejvíce, téměř o 157 procent, vzrostly ceny minerálních paliv, ceny ostatních surovin byly meziročně o 38 procent vyšší, zdražily hlavně dřevo a kovový odpad. Ceny potravin stouply téměř o 28 procent, zdražily především obiloviny, upozornili statistici.

Za nárůstem dovozních cen bylo mimo jiné zvýšení cen minerálních paliv o 136 procent. Dále výrazně rostly ceny polotovarů, které stouply asi o čtvrtinu. Ostatní suroviny zdražily o pětinu a chemikálie o 16 procent.

Směnné relace meziročně vzrostly na 96,3 procenta po dubnových 95,1 procenta. Nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák, nejvyšší hodnoty ostatní suroviny. Meziměsíčně směnné relace stouply na 101 procent, v dubnu to bylo 100,6 procenta. Nejnižší hodnoty dosáhly stroje a dopravní prostředky, nejvyšší potraviny a živá zvířata.