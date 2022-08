Inflace dosáhla v červenci 17,5 procenta, vzrostla potřinácté za sebou

Vývoj inflace v Česku v merziročních a meziměsíčních hodnotách od července 2021 do července 2022.

Vývoj inflace v Česku v merziročních a meziměsíčních hodnotách od července 2021 do července 2022. ČTK/ČTK

Praha - Meziroční inflace v červenci potřinácté v řadě zrychlila. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 17,5 procenta, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v červnu. Nejvíce zdražily energie a potraviny. Ve srovnání s červnem stouply ceny o 1,3 procenta, což byl nejmírnější meziměsíční nárůst od letošního února. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Ceny zboží v červenci meziročně vzrostly úhrnem o pětinu. Ceny služeb se zvýšily 14 procent.

Meziroční růst statistici zaznamenali u potravin a nápojů a u cen energií. Mouka zdražila téměř o dvě třetiny, chléb o 30 procent. Polotučné trvanlivé mléko bylo v červenci meziročně dražší o dvě pětiny, cena másla stoupla přibližně o 61 procent a jedlé oleje o dvě třetiny.

V oddíle bydlení meziročně vzrostly především ceny elektřiny, a to zhruba o třetinu, zemního plynu o 59,8 procenta a tuhých paliv o 41,1 procenta. Nižší než v červnu byl meziroční růst cen pohonných hmot a olejů, které zdražily o 43,6 procenta.

Více lidé platí také za bydlení. Náklady vlastnického bydlení vzrostly meziročně o více než 19 procent. Ceny nájmů stouply o téměř pět procent, vodného o 5,3 procenta, a stočného o 6,4 procenta. Teplo a teplá voda zdražili bezmála o pětinu.

Dráž vyšel zákazníky také nákup auta nebo návštěva restaurace. Ceny automobilů stouply ve srovnání s prvním prázdninovým měsícem loňského roku o 14,3 procenta. Stravovací služby zdražily stouply skoro o čtvrtinu a ubytování o 20,1 procenta.

Meziměsíční růst cen o 1,3 procenta byl v červenci ovlivněn především vyššími cenami volnočasových aktivit. "Růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura byl způsoben zejména zvýšením sezonních cen dovolených s komplexními službami o 23 procent," uvádí ČSÚ.

U potravin byla meziměsíčně vyšší například cena masa, která vzrostla o 1,7 procenta. Při nákupu olejů a tuků si spotřebitelé proti červnu připlatili téměř sedm procent. Nealkoholické nápoje zdražily o 2,3 procenta. Mírně naopak zlevnila zelenina. Cena brambor klesla o 13,6 procenta.

Analytici: Meziměsíční růst cen v červenci byl nejslabší od února

Červencový meziměsíční růst cen je podle analytiků nejslabší dynamika od letošního února, meziročně však inflace zřejmě stále není na svém vrcholu, otázkou zůstávají zejména ceny energií, shodli se. Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK.

Červencová data hodnotí analytik Cyrrusu Vít Hradil jako pozitivní překvapení, když přinesla pokračování červnového trendu, tedy zpomalování meziměsíčního tempa zdražování. "To sice nadále dosahuje z historického pohledu nepříjemně vysoké hodnoty, ovšem pozorované uklidňování již patrně nebude náhodné. Zdá se tedy, že pod tíhou růstu nákladů na základní životní potřeby a propadu spotřebitelské nálady čeští obchodníci již narážejí na limit ochoty spotřebitelů tolerovat zdražovací mánii," poznamenal.

"Meziměsíčně rostly o 1,3 procenta, když podle agentury Bloomberg trh čekal růst o 1,6 procenta. A v březnu, dubnu a květnu ceny rostly o 1,7, 1,8 a 1,8 procenta," řekl ČTK analytik Capitalinked.com Radim Dohnal. Nadále proto čeká zpomalování růstu cen. Tomu podle něho pomůže mírný pokles cen ropy a pohonných hmot, stabilizace cen potravin a očekávání ekonomického zpomalení. Rizikem pro opětovné zrychlení růstu cen by naopak podle něho bylo další škrcení dodávek plynu do Evropy s cílem dalšího růstu cen. "Meziroční inflace bude nadále vysoká, koncem roku se dostane až na 20 procent. To je ale spíše otázka matematiky než ekonomie," doplnil.

"Červencová inflace nakonec překvapila menším růstem, za čímž stojí patrně metodika statistického úřadu, jak promítá růst ceníků distributorů do konečných cen v souvislosti s předpokladem o fixovaných kontraktech části domácností," uvedl analytik České bankovní asociace Jakub Seidler. To podle něj způsobuje, že růst ceníků se neprojevuje v inflaci skokově, ale bude více rozložen v čase. Inflace podle něho bude dále v příštích měsících zrychlovat a přibližovat se dvacetiprocentní hranici. Citelnější zpomalení inflace očekává až začátkem příštího roku, stále však zřejmě půjde o dvoucifernou hodnotu.

"Inflace by se nejspíše blížila svému vrcholu, kdyby ovšem ceny energií na evropských burzách opět nezačaly zdolávat rekordy," doplnil analytik Deloitte David Marek. Nákladové faktory proto podle něj patrně i nadále udrží inflaci na vysokých hodnotách. S vlivem poptávky je to jiné. Dosud zřetelně přispívají k inflaci, jak je vidět například na cenách zájezdů cestovních kanceláří, nicméně v dalších měsících budou rychle slábnout se zhoršením ekonomické situace, dodal.

"Po dlouhé době čísla překvapila ve směru dolů, i když jen kosmeticky," upozornil analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Na rozdíl od minulých měsíců se ve spotřebním koši našlo větší množství oddílů či položek, u nichž meziroční cenový růst zpomalil. Šlo například o oděvy a obuv či alkohol a tabák. V dopravě se zastavilo zrychlování růstu cen automobilů a zmírnil se růst cen pohonných hmot. Zpomalení růstu po mnoha měsících zaznamenaly i náklady na vlastnické bydlení. "V neposlední řadě pak růst cen dovolených, který táhl meziměsíční inflaci, odpovídal běžnému cenovému navýšení a nepřispěl tak k dalšímu navýšení meziroční inflace," podotkl.