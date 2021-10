Inflace do konce roku podle ekonomů překoná pět procent a ČNB dále zvýší sazby

Praha - Dnešní údaje o zářijové inflaci ukazují, že do konce letošního roku meziroční inflace překoná pětiprocentní hranici především kvůli zdražování energií. Vývoj kolem inflace zároveň povede k dalšímu výraznému zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou. Vyplývá to z dnešních vyjádření ekonomů pro ČTK.

Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku potřetí za sebou výrazně zrychlil. V září se inflace zvýšila na 4,9 procenta, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v srpnu. Vyšší meziroční růst byl naposledy v roce 2008. Vývoj ovlivnily zejména ceny za bydlení a dopravu. Meziměsíčně spotřebitelské ceny vzrostly o 0,2 procenta. Proti srpnu rostly například ceny elektřiny, oděvů, tabáku či automobilů. Deset měsíců v řadě pak zdražují pohonné hmoty.

"Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku je téměř jisté, že se meziroční růst spotřebitelské inflace v některých měsících dostane významně nad pět procent. Motorem celkové inflace se stanou ještě více než nyní náklady spojené s bydlením včetně dražších energií," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Současná inflace je přitom podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka souhrou nabídkových faktorů, tedy růstu cen komodit, materiálů a dopravních nákladů, a výrazného oživení poptávky po pandemii. "V závěru roku by se mohla inflace ještě o něco zvýšit. Reakce centrální banky na sebe nenechala dlouho čekat a zvyšování sazeb nejspíše ještě neskončilo," uvedl.

I podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče data povedou na trzích ke spekulacím, že by ČNB možná již na svém listopadovém zasedání mohla zvýšit úrokové sazby opět o více než čtvrt procentního bodu. "Již v říjnu meziroční inflace dosáhne a možná i překoná úroveň pěti procent a ke konci letošního roku může vystoupat na dohled úrovně 5,5 procenta," odhadl.

Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera je dokonce možné, že do konce roku se inflace přiblíží šestiprocentní hranici a možná ji i překoná. "To bude záviset právě na rychlosti a intenzitě zdražování největších dodavatelů energií do konce roku," uvedl. Zároveň upozornil, že hlavní příčina meziročního zrychlení inflace je způsobená vývojem cen v oblasti bydlení, kde se projevuje dvouciferný růst cen nemovitostí a také cen stavebního materiálu. Ty zrychlují růst cen nákladů na pořízení a údržbu vlastnického bydlení, což je specifická položka v měření inflace v Česku a není v harmonizované metodice měření inflace Eurostatu.

"Inflace je v ČR podobně jako v dalších evropských zemích na vzestupu především v důsledku šponování cen na komoditních trzích, nefungující a navíc neustále zdražující mezinárodní dopravě a v neposlední řadě i v důsledku napjatého realitního trhu. Ve srovnání s eurozónou vypadá místní inflace skoro děsivě, avšak nesmíme zapomínat na fakt, že na rozdíl od té evropské se do české inflace započítávají ceny bytů a dalších nákladů s nimi spojených," upozornil i analytik ČSOB Petr Dufek.

Podle analytika UniCredit Bank Jiřího Poura lze téměř s jistotou tvrdit, že vrchol meziroční inflace v prosinci a lednu bude převyšovat pětiprocentní hranici. Proto také budou centrální bankéři i podle něho pokračovat v rychlém zvyšování úrokových sazeb.

"Vyšší inflace znamená, že reálné úrokové sazby zůstávají výrazně záporné; měnová politika tedy pokračuje ve stimulaci ekonomiky a nekrotí domácí inflační tlaky. Hlavním problémem však není samotná vyšší inflace, ale celkový růst inflačních očekávání," upozornil bývalý člen bankovní rady ČNB a předseda představenstva Expobank CZ Lubomír Lízal.

Analytik Raiffeisenbank Vít Hradil uvedl, že tuzemské zdražování pokračuje na všech frontách. "To alespoň usnadňuje identifikaci jeho příčin – patří do nich totiž vše," uvedl. Ani podle něj v dohledné době nelze příliš sázet na uklidnění situace.