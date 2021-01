Inflace byla loni nejvyšší za 8 let, v prosinci nejníže za 2 roky

Praha - Spotřebitelské ceny v Česku se loni průměrně zvýšily o 3,2 procenta, což byl nejvýraznější nárůst za osm let. Ovlivnily to ceny potravin, nápojů, tabáku a bydlení. O rok dřív byla průměrná míra inflace 2,8 procenta. V prosinci spotřebitelské ceny meziročně rostly nejpomaleji za dva roky, zvýšily se o 2,3 procenta. Informace dnes na svém webu zveřejnil Český statistický úřad. Inflace by mohla počátkem letoška podle ekonomů klesnout pod 2 pct. Během roku bude její vývoj nejednoznačný.

"Jednalo se o nejvyšší průměrnou roční míru inflace od roku 2012. Ceny zboží úhrnem i ceny služeb vzrostly loni shodně o 3,2 procenta. Na zvyšování cenového růstu měly největší vliv ceny v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, tabák a ceny bydlení," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Prosincový meziroční růst zpomalil popáté za sebou, v listopadu ceny stouply o 2,7 procenta. Vliv na to měly hlavně ceny potravin a nápojů. Zhruba o sedm procent klesly ceny zeleniny a vepřového masa, o víc než pět procent zlevnila vejce. Ceny zemního plynu byly meziročně nižší o 3,9 procenta. Růst cen zpomalil u oděvů na 2,4 procenta a elektřiny na 2,5 procenta.

Zrychlil naopak růst cen lihovin na 5,4 procenta a tabákových výrobků na 16,4 procenta. Ceny stravovacích služeb se zvýšily o 4,7 procenta. Ceny zboží úhrnem meziročně vzrostly o dvě procenta a ceny služeb o 2,8 procenta.

Ve srovnání s listopadem spotřebitelské ceny klesly v prosinci o 0,2 procenta. Snížily se ceny zeleniny, vepřového masa, vajec a některých mléčných výrobků. Oděvy zlevnily o 1,8 procenta. Zdražily naopak lihoviny, tabákové výrobky a pohonné hmoty. Ceny zboží úhrnem meziměsíčně klesly o 0,4 procenta, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,2 procenta.

Statistici dnes zveřejnili také bilanci vývozních a dovozních cen za listopad. Ceny v exportu meziročně vzrostly o dvě procenta, především vlivem zdražení strojů a dopravních prostředků. Naopak dovozní ceny klesly o 0,9 procenta, na čemž se podepsalo hlavně zlevnění minerálních paliv.

V meziměsíčním srovnání se vývozní i dovozní ceny vlivem posílení koruny k euru a dolaru snížily shodně o 1,8 procenta. V obou případech to zapříčinily nižší ceny strojů a dopravních prostředků, uvedl vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.

Inflace by zkraje roku mohla podle ekonomů klesnou pod dvě pct.

Inflace by mohla již počátkem letošního roku klesnout pod dvě procenta díky vývoji cen potravin a energií. Celkově bude ale směr vývoje inflace během roku nejednoznačný, protože její růst může mimo jiné podpořit zvýšená poptávka způsobená zrušením superhrubé mzdy a s tím související růst příjmů. Nicméně by se mohla během roku pohybovat kolem dvou procent, vyplývá z vyjádření většiny ekonomů oslovených ČTK.

"Pro následující období předpokládáme, že inflace poklesne pod dvě procenta. A to zřejmě hned v úvodu nového roku. Hlavní zásluhu by na tom mohly mít opět ceny potravin a energií," uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

Dále v roce ale budou podle něj na inflaci působit protichůdné faktory. "Na pokles poptávky a další snižování inflace by mohla tlačit rostoucí nezaměstnanost a slabší růst mezd. Naopak podpořit poptávku a inflaci mohou vládní daňové změny a případný vyšší optimismus domácností při ústupu pandemie," upozornil. Inflace tak podle něj nebude mít ve zbytku roku jednoznačný trend a setrvá v okolí dvou procent. "Pokud se ČNB rozhodne zvýšit úrokové sazby už letos, zřejmě tak učiní až v jeho posledním čtvrtletí," dodal.

Inflace se už brzy může dostat pod hranici dvou procent i podle analytika ČSOB Petra Dufka. "Důvodem je jednak slabší spotřebitelská poptávka, ale také jejich stále větší orientace na e-shopy. Konkurence v maloobchodě tak po čase opět zesiluje a drží ceny na uzdě. K nižší inflaci by měla pomoci i posilující koruna, která navíc zpřísňuje měnové podmínky v ČR," uvedl.

Pozvolné zpomalování tlaků na růst inflace bude podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka pokračovat i na začátku letošního roku. "Dlouhodobějšího a udržitelného přiblížení inflace ke dvěma procentům se však letos s ohledem na silný rozpočtový impuls pravděpodobně nedočkáme," odhadl.

Rovněž hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč odhaduje, že celková inflace by letos mohla v průměru klesnout na úroveň dvouprocentního inflačního cíle ČNB. "Cenové tlaky se budou zmírňovat v reakci na loňský pokles české ekonomiky, ve směru nižší inflace bude působit také silnější koruna a pokles cen energií," uvedl.

Inflace bude podle analytika Natland Petra Bartoně klesat minimálně do doby, než se významněji oživí mezinárodní obchod a stoupnou ceny ropy.

Ekonom Komerční banky Michla Brožka pro letošek počítá v průměru se stabilními cenami energií, zdražením tabáku a alkoholu kvůli vyšší dani a s umírněným růstem cen potravin. Pokud se tak ceny podle něj budou vyvíjet v dosavadním trendu, mohla by začátkem roku i podle něj meziroční míra inflace klesnout pod dvě procenta.

"V letošním roce by měla inflace zpomalit a pohybovat se mírně nad dvěma procenty, nicméně současná koronakrize přináší řadu nejistot. Proinflačním směrem pak bude patrně působit daňový balíček a snížení daně z příjmů," upozornil hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Naopak ekonomka investiční skupiny LOGeco Jana Mücková si nemyslí, že inflace letos klesne k cíli ČNB, tedy ke dvěma procentům. "Ještě před vypuknutím globální pandemie byly v ekonomice silné inflační tlaky, které byly pouze přidušeny nízkou ekonomickou aktivitou celého hospodářství. Zpomalil se tok peněz, a tím se i snížila inflace. Už na začátku loňského léta ale bylo vidět, že inflace má tendenci růst s uvolňováním vládních opatření. Osobně růst cen vidím jako velký problém tohoto roku, protože bude doprovázen stagnací platů a zvyšující se nezaměstnaností," uvedla.