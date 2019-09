Infarkty víc hrozí lidem na severozápadě Čech a severu Moravy

Praha - Počty hospitalizací kvůli infarktu na 100.000 obyvatel se zásadně liší podle krajů. Nejvíc hrozí v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji, nejméně v Praze. Novinářům to dnes řekl místopředseda výboru České kardiologické společnosti Miloš Táborský, který je přednostou 1. interní kardiologické kliniky FN v Univerzity Palackého v Olomouci. Většinu se podaří lékařům zachránit, v roce 2018 bylo hospitalizovaných asi 14.900. Ročně zemře kolem 4000, často těch, kteří se k lékaři nedostanou vůbec nebo pozdě.

Důvodem je podle Táborského horší socioekonomická situace, ale i vzdělání a zdravotní gramotnost. Méně než v Praze je v regionech i katetrizačních center, která mohou pacientovi nasadit nejmodernější léčbu. Ta je přitom pro zotavení po infarktu zásadní. Lékaři varují, že je třeba při podezření na infarkt okamžitě volat záchrannou službu, která natočí EKG a odveze pacienta do centra. "Od přivezení pacienta na sál do zprůchodnění tepny je průměrný čas 21 minut," dodal Táborský. Česko se v kvalitě péče řadí mezi světovou špičku. Naprostá většina pacientů dostane přímo do tepny kovový stent - výztuhu z drobných drátků, která udrží tepnu průchozí.

Pro zotavení a prevenci dalšího infarktu je podle lékařů zásadní spolupráce pacienta. Kromě často nutné změny životního stylu a stravy musí užívat běžně až pět léků včetně těch snižující srážlivost krve.

Infarkt vzniká ucpáním srdeční cévy, příčinou většiny je jejich kornatění, kdy se na stěnách tepen ukládají tukové látky. Rizikovým faktorem je nedostatek pohybu, obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu v krvi a kouření. "Kouření je silný negativní faktor, téměř nemáme pacienty pod 60 let, kteří by nekouřili," uvedl přednosta 1. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Petr Kala. Přestat kouřit podle něj znamená riziko infarktu snížit na polovinu. Lékaři zaznamenali pokles počtu infarktů poté, co bylo před třemi lety zákonem zakázáno kouření v restauracích.

Prvními příznaky je svíravá bolest na hrudníku a u srdce. Může vystřelovat také do levé ruky, krku, levé poloviny čelisti či do lopatky. Pacient bývá bledý, dušný a polévá ho studený pot. "U mužů je typická bolest na hrudi, ale u žen a starších pacientů se nejdřív objeví náhlá dušnost, potom teprve bolesti," dodal Kala.

Počet hospitalizovaných případů na 100.000 obyvatel a počty katetrizačních center:

Kraj Počet případů: Počet center: Moravskoslezský 168 3 Ústecký 167 1 Karlovarský 166 1 Olomoucký 159 1 Jihočeský 157 1 Vysočina 152 1 ČR-průměr 142 23 Královéhradecký 139 1 Liberecký 133 1 Pardubický 133 1 Středočeský 132 0 Zlínský 131 1 Plzeňský 131 1 Jihomoravský 128 3 Praha 105 7

zdroj: NRHZS 2017