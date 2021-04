Indisponovaný Satoranský nehrál, Bulls prohráli s Memphisem

New York - Tomáš Satoranský ze zdravotních důvodů nenastoupil do pátečního utkání NBA proti Memphisu, domácímu Chicagu chyběl kvůli covidovému protokolu také lídr Zach LaVine a basketbalisté Bulls prohráli 115:126. Tým českého reprezentačního rozehrávače po páté porážce za sebou vypadl z postupových pozic pro předkolo play off, na desátém místě ve Východní konferenci ho vystřídalo Toronto, které zvítězilo 113:102 nad Orlandem.

Satoranský nehrál kvůli nespecifikovaným potížím necovidového charakteru, podle CBS ho do zápasu nepustily problémy se zády. Nejlepšího týmového střelce LaVinea určitě čeká několikazápasová pauza, protože byl patrně po možném kontaktu s osobou nakaženou koronavirem umístěn do povinné karantény na základě zdravotního a bezpečnostního protokolu NBA.

"Každý se s tím pere a nám teď chybí opravdu dobrý hráč," litoval kouč Chicaga Billy Donovan. Bulls nezachránilo ani 27 bodů a sedm asistencí Cobyho Whitea či 24 bodů, 14 doskoků a šest asistencí Nikoly Vučeviče. Chicago v utkání prohrávalo až o 20 bodů, nicméně ještě v poločase byl stav vyrovnaný 57:57. Grizzlies rozhodli po přestávce, tahounem byl Dillon Brooks, jenž nastřílel své sezonní maximum 32 bodů.

Bulls prohráli jedenácté utkání z posledních 14. "Jsem si jistý, že každý hráč týmu chce vyhrávat, ale zjišťujeme, jak těžké to nyní je. Ptám se jich: jste schopni se popasovat se všemi překážkami a skutečně si pro vítězství jít?“ krčil rameny Donovan.

Lídři Východní konference z Philadelphie porazili Los Angeles Clippers 106:103 a uťali šestizápasovou vítěznou sérii soupeře. Hvězdou duelu byl pivot Joel Embiid, který nastřílel 36 bodů včetně 16 z 18 trestných hodů a přidal 14 doskoků. "Soupeři vůbec nevědí, co s Joelem na obranné polovině dělat. Letos je jasně nejužitečnějším hráčem ligy, je tak dominantní, že ani já bych nevěděl, jak na něj,“ řekl o hvězdném spoluhráči Ben Simmons. Clippers nepomohlo při další absenci zraněného Kawhiho Leonarda ani 37 bodů Paula George.

Vedoucí tým celé ligy Utah zdolal 119:111 Indianu. Střeleckým lídrem Jazz byl s 24 body Bojan Bogdanovič, pivot Rudy Gobert zaznamenal vedle 13 bodů málo vídaných 23 doskoků a k tomu čtyři bloky. Pacers v jednu chvíli vedli až o 17 bodů, ale nakonec jim bylo málo i 24 bodů Carise LeVerta či 22 bodů a 15 doskoků Domantase Sabonise.

Šestkami po faulu Ziona Williamsona sekundu před koncem prodloužení rozhodl o vítězství Washingtonu 117:115 nad New Orleans Russell Westbrook. V zápase si připsal 36 bodů, 15 doskoků a devět asistencí, čímž přerušil sérii šesti triple doublů v řadě. Bradley Beal přidal 30 bodů.

"Od pauzy pro Utkání hvězd hraje Russ výborně. Když je zdravý, dokáže na hřišti velké věci, jeho hlavním cílem je navíc vyhrávat, a to jakýmkoli způsobem,“ řekl o Westbrookovi Beal. Pelicans táhl Brandon Ingram s 34 body.

Jediný triple double v pátečním programu zaznamenal Dejounte Murray, ani jeho 13 bodů, 11 doskoků a 10 finálních přihrávek ale nestačilo San Antoniu proti Portlandu (106:107). Druhý tým Východní konference Brooklyn porazil Charlotte jasně 130:115, při další absenci Jamese Hardena trefil Joe Harris šest trojek a nasbíral 26 bodů, Kevin Durant přidal 25 bodů a 11 asistencí.

Ani 23 bodů a 12 doskoků Kristapse Porzingise či 22 bodů, 19 asistencí a osm doskočených míčů Luky Dončiče nestačilo Dallasu doma proti New Yorku a Mavericks prohráli 109:117. Knicks dovedl k pátému triumfu v řadě Julius Randle, jenž byl se 44 body nejlepším pátečním střelcem, přidal k tomu 10 doskoků.

NBA:

Brooklyn - Charlotte 130:115, Chicago - Memphis 115:126, Dallas - New York 109:117, Detroit - Oklahoma City 110:104, Houston - Denver 99:128, Minnesota - Miami 119:111, Philadelphia - LA Clippers 106:103, San Antonio - Portland 106:107, Toronto - Orlando 113:102, Utah - Indiana 119:111, Washington - New Orleans 117:115 po prodl.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 56 39 17 69,6 2. Brooklyn 56 38 18 67,9 3. Boston 56 30 26 53,6 4. New York 57 30 27 52,6 5. Toronto 57 23 34 40,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 55 35 20 63,6 2. Indiana 55 26 29 47,3 3. Chicago 55 22 33 40,0 4. Cleveland 55 20 35 36,4 5. Detroit 56 17 39 30,4

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 56 30 26 53,6 2. Miami 56 28 28 50,0 3. Charlotte 55 27 28 49,1 4. Washington 55 22 33 40,0 5. Orlando 56 18 38 32,1

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 55 30 25 54,5 2. Memphis 54 28 26 51,9 3. San Antonio 54 26 28 48,1 4. New Orleans 56 25 31 44,6 5. Houston 56 14 42 25,0

Severozápadní divize:

1. Utah 56 42 14 75,0 2. Denver 56 36 20 64,3 3. Portland 55 32 23 58,2 4. Oklahoma City 56 20 36 35,7 5. Minnesota 57 15 42 26,3

Pacifická divize:

1. Phoenix 55 40 15 72,7 2. LA Clippers 58 39 19 67,2 3. LA Lakers 56 34 22 60,7 4. Golden State 56 28 28 50,0 5. Sacramento 56 22 34 39,3